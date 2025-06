Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 19.06.2025 - 18:46 Uhr

Aktualisiert am 19.06.2025 - 18:46 Uhr

Merz dringt bei Netanjahu auf diplomatische Lösung in Nahost

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert und dabei nach Angaben aus seinem Umfeld eine diplomatische Lösung im Konflikt mit dem Iran angemahnt. Das Gespräch am späten Mittwochabend habe etwa zwanzig Minuten gedauert, hieß es aus Regierungskreisen. Merz habe Verständnis für die Bedrohungslage Israels geäußert und darauf gepocht, dass das iranische Atomprogramm eingestellt und der Konflikt unter Kontrolle gebracht werden müsse.

Es sei außerdem um den Gazakrieg gegangen. Merz habe dabei auf die Erklärung des G7-Gipfels in Kanada von Montag verwiesen, in der ein Waffenstillstand gefordert wird. Bei dem Gipfel hatte Merz auch "größten Respekt" dafür geäußert, dass Israel den Mut zum Vorgehen gegen das iranische Atomprogramm gehabt habe.

Am Freitag wollen sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens in Genf mit ihrem iranischen Amtskollegen treffen. Dabei geht es um diplomatische Lösungen im Konflikt um das Atomprogramm des Landes.

Mehr als zehn iranische Raketen auf Israels Norden abgefeuert

Der Iran hat heute Nachmittag nach israelischen Militärangaben erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben des Zivilschutzes heulten im Norden des Landes, unter anderem in der Hafenstadt Haifa, die Warnsirenen. Der TV-Sender Kan berichtete von mehr als zehn abgefeuerten Raketen. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, es gebe zunächst keine Informationen zu Verletzten oder Einschlägen. Der Iran hatte schon bei früheren Angreifen auf Haifa gezielt und dabei auch eine Raffinerie getroffen. Dabei waren auch drei Mitarbeiter getötet worden.

Israel zerstört "Hunderte" Abschussrampen im Iran

Für Israel wäre das ein bedeutender Schritt im Krieg gegen den Iran. Das Mullah-Regime soll noch über Tausende Raketen verfügen, zuletzt wurden in Salven Dutzende der Geschosse auf Israel abgefeuert. Die meisten der Raketen werden von der israelischen Luftverteidigung abgefangen, aber nicht alle. Sind jedoch zu viele Raketen im Anflug, könnten die Flugabwehrsysteme Israels überlastet werden, was zu mehr Einschlägen führen würde. Je mehr Abschussrampen im Iran zerstört sind, desto weniger umfangreich können die Raketenangriffe auf Israel ausfallen.

"Eskalationsspirale": Russland warnt USA vor Kriegseintritt

Russland hat die USA vor einem militärischen Eingreifen in den Krieg zwischen Israel und dem Iran gewarnt. Eine solche mögliche Einmischung könne die "Eskalationsspirale" weiterdrehen und den Konflikt insgesamt geografisch ausweiten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum.

Präsident Wladimir Putin führte nach Kremlangaben auch ein Telefonat mit Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping über die Lage im Nahen Osten. Demnach sprach sich Xi für eine mögliche Vermittlerrolle Putins zwischen Israel und dem Iran aus, was Moskau selbst auch angeboten hatte. Putin will China am 2. September besuchen.