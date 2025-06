Krise in Nahost Trump bleiben vier Optionen

Von dpa , t-online Aktualisiert am 17.06.2025 - 15:10 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Donald Trump: Für welchen Kurs wird sich der US-Präsident in der Nahost-Krise entscheiden? (Quelle: Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist eine Eskalation der ohnehin dramatischen Lage in Nahost. Donald Trump stellt er vor die schwierigste Abwägung für einen US-Präsidenten: Krieg oder nicht?

Wie es im Nahen Osten weitergeht, hängt vor allem an einem: Donald Trump. Der US-Präsident hat wegen der militärischen Macht der Vereinigten Staaten eine Schlüsselrolle im Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Und genau das demonstriert der Republikaner vor den Augen der Welt.

Loading...

Trump im Weißen Haus: Alle Nachrichten im Newsblog

Der 79-Jährige reist vorzeitig vom G7-Gipfel in Kanada ab und lässt die übrigen Staats- und Regierungschef zurück, die mit ihm eine gemeinsame Linie zum neuen Krieg in Nahost finden wollten. Mehr als ein knappes Statement mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner kommt dort am Ende nicht heraus. Stattdessen hinterlässt Trump eine persönliche Breitseite gegen einen seiner Amtskollegen – und die klare Botschaft, dass er seine wesentlichen Entscheidungen zum Fortgang im Nahen Osten alleine trifft.

Der Republikaner hält nicht viel von Multilateralismus und hat ein Faible für Alleingänge und Affronts. Kurz nach dem Einsteigen in seine Regierungsmaschine Air Force One in Kanada verbreitet er einen Social-Media-Post, in dem er Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron abkanzelt und erklärt, dass er nicht nach Washington zurückreise, um eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran zu erreichen, sondern "etwas viel Größeres". Mehr verrät Trump nicht. Mysteriös schiebt er nach: "Warten Sie es ab!"

Macron hatte vorab mit Blick auf Trumps Abreise gesagt, es sei ein Angebot für eine Waffenruhe und Begegnungen und Gespräche unterbreitet worden. Das gefiel Trump offenbar nicht. Der Franzose liege immer falsch, ätzt er.

Verhandlung oder Eskalation?

Deutet Trump damit an, dass die USA womöglich doch militärisch eingreifen könnten? Oder dass er nicht nur auf eine Waffenruhe hinarbeite, sondern auf ein dauerhaftes Kriegsende, auf ein neues Atomabkommen mit Teheran und ein Ende des iranischen Nuklearprogramms? Alles unklar.

Momentan weist viel darauf hin, dass Trump die USA militärisch aus dem Konflikt heraushalten will, eine Verhandlungslösung anstrebt – und ein Atomabkommen mit dem Iran für möglich hält. Doch es ist nicht klar, ob er einen militärischen Konflikt für die USA am Ende abwenden kann.

Krieg in Nahost: Alle Informationen im Newsblog

Das US-Militär hat vorsichtshalber seine Präsenz in Nahost verstärkt. Und Trump sendet kryptische Warnungen an die Iraner: einen Aufruf an alle Bewohner Teherans, die Stadt zu verlassen oder die Ansage, er wolle den Atomstreit mit dem Iran "ein für alle Mal" lösen. Drohende Vorzeichen eines möglichen US-Schlags oder ein Bluff, um den Iran zu Gesprächen zu drängen? Trump gefällt sich in der Rolle von einem, der der Welt Rätsel aufgibt.

Ein Überblick über die verschiedenen möglichen Szenarien:

Option 1: Die USA werden gegen ihren Willen in den Krieg hineingezogen

Der Iran sieht die USA als Hauptunterstützer Israels in dem Konflikt bereits mit in der Verantwortung. Sollte die iranische Führung Vergeltungsschläge gegen amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten anordnen – oder im Eifer des Gefechts ohne echte Absicht US-Ziele in der Region treffen –, dann wäre undenkbar, dass die USA nicht selbst zurückschlagen.