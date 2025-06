Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 23.06.2025 - 10:30 Uhr

Aktualisiert am 23.06.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 51 Min.

Der Iran wendet sich mit einer eindringlichen Bitte an die UN und droht gleichzeitig Trump mit Vergeltung. Derweil steht Israel weiter unter Beschuss. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iran droht den USA mit Vergeltung

Der Iran droht den USA mit Vergeltung. Nach den Angriffen der USA auf die iranischen Atomanlagen habe sich der Umfang legitimer Ziele für die iranischen Streitkräfte erweitert, sagt ein Sprecher des Zentralkommandos der iranischen Armee in einer Videoaufzeichnung. Die USA müssten mit schwerwiegenden Konsequenzen für ihre Handlungen rechnen. An US-Präsident Donald Trump gerichtet ergänzt er auf Englisch: "Mister Trump, der Spieler, Sie mögen diesen Krieg beginnen, aber wir werden ihn beenden."

Erneute Raketenangriffe in Israel

Das israelische Militär meldet einen neuen iranischen Raketenangriff. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um vom Iran abgefeuerte Raketen abzufangen, teilt das Militär mit. Die Bevölkerung sei erneut aufgefordert worden, sich in Schutzräume zu begeben. In Jerusalem waren mehrere Explosionen zu hören, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Iran wendet sich an die UN

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi fordert in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine sofortige und entschiedene Verurteilung der US-Angriffe. Untätigkeit werde nicht nur die Krise verschärfen, sondern auch die globale Sicherheit weiter verschlechtern, erklärt Araghtschi auf der Onlineplattform X.