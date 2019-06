Öltanker attackiert? Norwegisches Schiff steht in Flammen

Im Golf von Oman hat es offenbar erneut Attacken auf Öltanker gegeben, ein norwegisches Schiff steht in Flammen. Die USA beschuldigen den Iran, die wichtige Handelsroute zu sabotieren.

Die norwegische Reederei Frontline hat Medienberichten zufolge bestätigt, dass ihr Öltanker "Front Altair" in einen Zwischenfall vor der Küste des Omans verwickelt ist. Das Schiff brenne, berichtet die norwegische Zeitung "VG" unter Verweis auf Angaben eines Unternehmenssprechers. Alle 23 Menschen an Bord befänden sich aber in Sicherheit. Ob die "Front Altair" angegriffen worden sei, wollte der Sprecher demnach nicht bestätigen.

Die omanische Küstenwache erklärte der norwegischen Zeitung "Dagbladet", es habe einen Angriff gegeben. Es sei zu einer Explosion an Bord des Schiffes gekommen, sagte ein Küstenwachensprecher der Zeitung. Demnach geschah der Vorfall in iranischen Gewässern. Deshalb stehe man in Kontakt mit den iranischen Behörden, wurde der Sprecher vom "Dagbladet" zitiert.

Diese auf Twitter verbreiteten Fotos zeigen nageblich den brennden Tanker "Front Altair":

Iran's state affiliated news agency releases first picture of ships burning in the Persian Gulf, seemingly taken from the IR Jak Search and Rescue Ship. From this image it looks like the Front Altair which set off from UAE. pic.twitter.com/2jocn8y8jS