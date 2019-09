Nach Anschlag auf Saudi Öl-Anlage

Neue Hinweise? USA untermauern Vorwurf gegen Iran

Brand in Abkaik: Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben sich zu den Drohnenangriffen auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien bekannt. (Quelle: Reuters)

Die USA haben ihre Vorwürfe gegen den Iran bekräftigt. Es gebe neue Hinweise über die Flugkörper bei den Angriffen in Saudi-Arabien. Präsident Ruhani warf den USA derweil "Aggression" vor.

Die USA haben ihren Vorwurf untermauert, dass der Iran hinter den Angriffen auf die Ölanlagen Saudi Arabiens steckt. Es gebe Hinweise, dass die Flugkörper aus west-nordwestlicher Richtung und damit aus Richtung des Iran gekommen seien – und nicht aus südlicher Richtung aus dem Jemen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Sonntag. Saudi-Arabien habe zudem darauf hingewiesen, dass es Anzeichen gebe, dass auch Marschflugkörper bei den Attacken eingesetzt worden seien. An den Ölanlagen seien 19 Einschlagspunkte gezählt worden.

Die Anschläge haben vom Iran unterstützte Huthi-Milizen aus dem Jemen für sich reklamiert. Sie hatten erklärt, mit zehn Drohnen die Ölanlagen Saudi-Arabiens angegriffen zu haben. Der Iran hat die US-Vorwürfe zurückgewiesen, die treibende Kraft hinter den Taten gewesen zu sein. Der US-Regierungsvertreter beharrte aber auf den Anschuldigungen: "Es gibt keinen Zweifel, dass der Iran dafür verantwortlich ist. Wie auch immer man das dreht, es gibt kein Entkommen. Es gibt keine anderen Kandidaten."

Bei den Angriffen waren Produktionsanlagen schwer beschädigt worden. Nach saudischen Angaben fällt bis auf weiteres die Produktion von 5,7 Millionen Barrel (1 Barrel = 159 Liter) Öl pro Tag aus – das entspricht fünf Prozent der weltweiten Produktion. Einem Insider zufolge dürfte es "eher Wochen als Tage" dauern, bis die volle Kapazität wieder erreicht wird. Gleichwohl werde angesichts der hohen Lagerbestände Saudi Arabiens damit gerechnet, dass die Exporte wie üblich weiterliefen.

Drohnenangriffe in Saudi-Arabien: Diese von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellte Falschfarbendarstellung des Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-2 zeigt die Ölraffinerie des saudischen Ölriesens Saudi Aramco. (Quelle: European Commission/AP/dpa )



Experten hatten geschätzt, dass der Ölpreis am Montag zur Eröffnung der Märkte um fünf bis zehn Dollar pro Barrel ansteigen könnte – das würde einer Verteuerung zwischen etwa zehn und 20 Prozent entsprechen.

US-Präsident Donald Trump hat daher nun die Freigabe von Öl aus den US-Reserven genehmigt. "Aufgrund des Angriffs auf Saudi-Arabien, der sich möglicherweise auf die Ölpreise auswirkt", habe er die Freigabe bei Bedarf aus der strategischen Reserve genehmigt, schrieb Trump am Sonntag bei Twitter. In welchem Umfang dies geschehen soll, müsse noch festgelegt werden.

Ruhani wirft USA Aggression vor

Irans Präsident Hassan Ruhani hatte die Vorwürfe der USA zurückgewiesen, dass sein Land für die Attacken verantwortlich sei. Die USA wollten mit ihren Vorwürfen nur davon ablenken, dass ihr Verbündeter Saudi-Arabien ständig Luftangriffe auf Jemen fliege und Menschen töte, sagte Ruhani am Sonntag. Die USA müssten eingestehen, "dass ihre Präsenz in der Region die Probleme schafft", fügte Ruhani hinzu.

Ruhani sagte, die USA müssten sich selbst und ihre Politik verantwortlich machen. "Wenn wir wirkliche Sicherheit in der Region haben wollen, dann muss die amerikanische Aggression aufhören."









Der iranische Präsident äußerte sich kurz vor seinem Abflug Richtung Ankara, wo er am Montag die Präsidenten der Türkei und Russlands treffen will. Bei dem Gipfel soll es offiziell um die Situation in Syrien gehen. Aber auch die Drohnenangriffe und ihre Auswirkungen auf die ohnehin fragile Situation in der Region dürften zur Sprache kommen.