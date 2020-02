Nach Attacke in Idlib

Türkei droht Europa offenbar mit Grenzöffnung für Flüchtlinge

28.02.2020, 03:09 Uhr | dpa, rtr

Bei einem Angriff in Idlib sterben mehr als 30 türkische Soldaten. Die Türkei fordert Beistand von der Nato. Offenbar droht die Regierung zudem, die syrischen Flüchtlinge nicht länger aufzuhalten.

Nach dem Tod von mindestens 33 türkischen Soldaten in Nordsyrien fordert die Türkei Beistand von der Nato und der internationalen Gemeinschaft. "Wir rufen die gesamte internationale Gesellschaft dazu auf, ihre Pflichten zu erfüllen", hieß es in einer Stellungnahme des Kommunikationsdirektors von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, in der Nacht zu Freitag.

Der Sprecher von Erdogans Regierungspartei AKP, Ömer Celik, sagte im Fernsehen, die Nato müsse an der Seite der Türkei stehen. Gleichzeitig drohte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge kaum verhohlen damit, den Flüchtlingen im Land die Grenzen zu öffnen: "Unsere Flüchtlingspolitik ist dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten", sagte er. Es hatte in der Nacht in sozialen Medien Gerüchte gegeben, dass die Türkei ihre Grenzen bereits geöffnet habe.

Die Reaktion von #Erdogan, die Grenzen für Flüchtlinge in Richtung Europa zu öffnen, ist der Versuch, den Druck auf die #Nato-Partner zu erhöhen, die sich in #Syrien wegducken & #Putin freie Hand lassen. Das ärgert die #Türkei nicht erst seit dem Tod ihrer Soldaten heute. #Idlib — Patrick Diekmann (@patdiekmann) February 27, 2020

Die Türkei macht für den Tod der Soldaten einen Luftangriff des syrischen Militärs verantwortlich. In Altuns Stellungnahme hieß es, die Türkei greife als Reaktion mit Boden- und Luftkräften "alle bekannten Ziele des Regimes" an. Celik sagte: "Das mörderische Regime und die, die es ermutigen, werden den Preis für diese Niedertracht auf die härteste Weise bezahlen."

UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich besorgt über die Entwicklung und forderte erneut eine umgehende Waffenruhe. Wegen der Gefechte sind in der Provinz fast eine Million Menschen auf der Flucht. Die Türkei wird syrische Flüchtlinge nach Angaben eines hochrangigen Insiders nicht länger von der Flucht über Land oder See nach Europa abhalten.