Boote kommen im Stundentakt

2020 schon 19.000 Flüchtlinge: Lampedusa ächzt

Während die Welt auf Moria schaut, kommen Flüchtlinge in diesen Wochen vor allem in Lampedusa an. Das Aufnahmelager der Insel ist um ein Vielfaches überbelegt. Droht in Süditalien jetzt der Kollaps?

Lampedusas Bürgermeister Totò Martello hatte mal wieder die Nase voll. Er werde sich ins Boot nach Tunesien setzen, um es den Behörden dort begreiflich zu machen: Tunesiens Küstenwache solle doch bitteschön dringend besser kontrollieren und die Boote stoppen.



Grund für Martellos Ausbruch: Lampedusa ist wieder zum ersten Anlaufpunkt für Menschen geworden, die vor Verfolgung fliehen oder in Europa ein besseres Leben suchen. Und an manchen Tagen ist jeder Zweite, der mit einem Boot die Küste erreicht, ein Tunesier.



Nach Martellos Ankündigung Ende August hat sich die Situation nicht entspannt. Am Freitag verzeichnete Italien einen neuen Rekord für dieses Jahr: 678 Ankömmlinge an Italiens Küsten, vor allem in Lampedusa. Auf den griechischen Ägäis-Inseln, wo das Elend der Menschen in Moria auf Lesbos in den Blickpunkt gerückt ist, wurden zu dem Zeitpunkt 366 gemeldet – allerdings in einem ganzen Monat. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es dort noch 10.000.

In diesem Jahr haben sich die Verhältnisse auf dem Mittelmeer also umgekehrt: Auf der Seeroute nach Griechenland ist es ruhig geworden, auch in Spanien kommen weniger Menschen an. Die Flüchtlingsboote steuern dafür wieder stärker im zentralen Mittelmeer Richtung Europa. Sie erreichen Europa meist in Lampedusa, nur 140 Kilometer vom afrikanischen Kontinent entfernt.