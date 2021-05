Konflikt in Israel eskaliert

Massive Raketenangriffe auf Israel – Tote in Gaza bei Gegenangriff

11.05.2021, 00:16 Uhr | dpa, dru, pdi, aj

Seit Tagen kommt es in Jerusalem zu schweren Krawallen. Im Fokus steht der Tempelberg. Die islamistische Hamas reagiert mit massivem Raketenbeschuss. Netanjahu stimmt die Israelis auf einen längeren Konflikt ein.

Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist am Montag gefährlich eskaliert. Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel bombardierte die israelische Luftwaffe Ziele in dem Küstenstreifen. Wie die Armee mitteilte, wurden dabei drei Aktivisten der dort herrschenden islamistischen Hamas gezielt getötet. Das Militär veröffentlichte bei Twitter ein Video des Vorfalls im Norden des Küstengebiets.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden im Gazastreifen insgesamt 20 Palästinenser getötet, darunter neun Kinder. Zudem seien 95 Menschen verletzt worden. Es war zunächst unklar, unter welchen genauen Umständen die Menschen zu Tode kamen. Es gab auch Berichte aus dem Gazastreifen, nach denen einige Einwohner möglicherweise durch fehlgeleitete Raketen der eigenen Seite getötet wurden.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden am Montag insgesamt rund 150 Raketen auf Israel abgefeuert. Dutzende davon seien von der Raketenabwehr Eisenkuppel abgefangen worden, teilte das Militär mit. Die Raketenangriffe aus dem Palästinensergebiet sowie die Gegenangriffe der israelischen Armee dauerten an.



Im Verteidigungsministerium in Tel Aviv begann am späten Montag eine Dringlichkeitssitzung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit der Militärspitze. Nach Medienberichten genehmigte das Sicherheitskabinett massive Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte den militanten Palästinenserorganisationen eine harte Reaktion an. Die israelischen Bürger müssten sich darauf einstellen, dass der gegenwärtige Konflikt längern dauern könnte, sagte er.

Israelische Polizisten führen einen Mann ab: Seit Tagen kam es um den Tempelberg in Jerusalem zu Ausschreitungen. (Quelle: Ammar Awad/Reuters)



Auseinandersetzungen auf dem Tempelberg

Auf dem Tempelberg in Jerusalem war zudem am Montagabend nach neuen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften ein Brand ausgebrochen. Die israelische Polizei teilte mit, er sei offenbar durch Feuerwerkskörper verursacht worden. Ein Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sprach bei Twitter von unverantwortlichem Verhalten palästinensischer Demonstranten. Ein Video zeigte, wie ein großer Baum in Flammen aufging. Der Brand war auch von der Klagemauer aus zu sehen, wo zahlreiche Israelis weiter den "Jerusalem-Tag" feierten.

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist für Juden wie Muslime von herausragender Bedeutung. Es ist die drittheiligste Stätte im Islam. Zugleich standen dort früher zwei jüdische Tempel, von denen der letzte im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde. Die Klagemauer ist ein Überrest jenes zerstörten Tempels und die heiligste Stätte der Juden.

Feuer auf dem Tempelberg in Jerusalem: Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften fing offenbar ein Baum Feuer. (Quelle: Reuters)



Ultimatum der Hamas an Israel

Die heftigen Zusammenstöße in Jerusalem hatten mit einem Ultimatum des militärischen Flügels der Hamas am Nachmittag eine neue Eskalationsstufe erreicht. Ein Sprecher der Organisation in Gaza hatte Israel aufgefordert, bis 18 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) alle Polizisten und Siedler vom Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) sowie aus dem Viertel Scheich Dscharrah in Ost-Jerusalem abzuziehen.



Außerdem müssten alle im Rahmen der jüngsten Konfrontationen festgenommenen Palästinenser freigelassen werden. Es handele sich um eine Warnung. Kurz nach 18 Uhr Ortszeit begann der Beschuss. Zu den Angriffen bekannte sich auch die Gruppe Islamischer Dschihad.

Parlament und Klagemauer geräumt

Aus Sorge vor Raketenangriffen aus dem Gazastreifen wurde unter anderem in den Städten Beit Schemesch, Aschkelon und Sderot Luftalarm ausgelöst. Das Parlament in Jerusalem wurde geräumt, die Abgeordneten in Schutzräume gebracht. Außerdem seien die Routen der internationalen Flüge vom Flughafen Ben Gurion weiter in Richtung Norden verlegt worden. Man stelle sich auch auf mögliche Raketenangriffe auf den Großraum Tel Aviv ein, berichtete der Sender Kan.



Vom Gazastreifen wurde nach Angaben eines Armeesprechers zudem eine Panzerabwehrwaffe auf zivile Fahrzeuge abgefeuert. Ein Zivilist sei verletzt worden. Der Sprecher sagte weiter, sechs Raketen seien auch in Richtung Jerusalem abgeschossen worden. Eine habe ein ziviles Haus in einem Vorort getroffen, eine sei abgefangen worden. Die anderen seien in offenen Gelände niedergegangen. Letztmals sei in der Stadt im Sommer 2014 Raketenalarm ausgelöst worden.

Nach Angaben des Armeesprechers waren an den Angriffen mehrere palästinensische Organisationen beteiligt gewesen. Nach seinen Angaben wird aber die im Gazastreifen herrschende, islamistische Hamas für die Attacken verantwortlich gemacht. Es sei Israels Absicht, ihr einen schweren Schlag zu versetzen. Zur möglichen Dauer eines Armeeeinsatzes äußerte er sich nicht.

Am Nachmittag räumte die Polizei auch die Klagemauer in Jerusalem. "Soeben wurde in Jerusalem Alarm ausgelöst", teilte die Polizei am Montagabend mit. Hunderte jüdische Gläubige seien deshalb in Sicherheit gebracht worden.



Zuvor war bereits der für Montag geplante Marsch tausender Israelis durch die Jerusalemer Altstadt anlässlich des israelischen Feiertags "Jerusalem-Tag" abgesagt worden. "Der Flaggenmarsch ist abgesagt", teilte die veranstaltende Organisation Am Kalavi mit.

Maas: "Explosive Lage"

UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor einer Eskalationsspirale, verurteilte laut einem Sprecher den Abschuss von Raketen aus dem Gazastreifen "aufs Schärfste" und forderte von Israelis und Palästinensern "maximale Zurückhaltung". Die UN betonten erneut ihre "tiefe Besorgnis" über die mögliche Vertreibung von palästinensischen Familien aus dem Stadtteil Scheich Dscharrah im "besetzten Ost-Jerusalem". Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates endete Diplomaten zufolge aufgrund des Widerstands der USA ohne eine gemeinsame Stellungnahme, die die Gewalt verurteilt und Besorgnis über mögliche Vertreibungen ausgedrückt hätte.

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas warnte vor einer gefährlichen Zuspitzung des Konflikts "Wir können nur alle Seiten auffordern, in dieser wirklich explosiven Lage zu deeskalieren", sagte der SPD-Politiker am Montag nach Beratungen mit EU-Kollegen in Brüssel. Zu begrüßen sei die Entscheidung, dass der Tempelberg im Zugang beschränkt werden solle, um weitere Provokationen zu verhindern.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hatte sich zuvor für eine deutlich stärkere Reaktion der EU ausgesprochen. "Die Angst besteht, dass die Israelis im Begriff sind, (...) Ostjerusalem zu besetzen und die Palästinenser auch aus Ost-Jerusalem zu vertreiben", sagte er. Das Thema "Israel/Palästina" müsse wieder ganz oben auf die Tagesordnung der EU gesetzt werden. Die Europäer hätten "auch eine Verpflichtung", sagte er.

Bereiche der Altstadt für Palästinenser gesperrt

Die Lage im Westjordanland und im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems ist seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan angespannt. Viele Palästinenser sind zornig, weil die Polizei Bereiche der Altstadt abgesperrt hatte, um Versammlungen zu verhindern. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem ist für Juden wie Muslime gleichermaßen eine heilige Stätte.

Zudem drohen einigen palästinensischen Familien im Stadtteil Scheich Dscharrah Wohnungsräumungen durch israelische Behörden. Militante Palästinenser aus dem Gazastreifen feuerten zuletzt mehrere Raketen auf die israelische Grenzregion und sandten Brandballons. Israel schloss den Erez-Grenzübergang zu dem Palästinensergebiet und die davor liegende Fischereizone. Aus Sorge vor einer Eskalation wollte die Armee weitere Kräfte an den Gazastreifen verlegen.

Israel hatte den Ostteil Jerusalems 1980 annektiert. Die Annexion wird international nicht anerkannt. Israel hat ganz Jerusalem zu seiner "unteilbaren" Hauptstadt erklärt, während die Palästinenser Ost-Jerusalem zur Hauptstadt ihres eigenen künftigen Staates machen wollen. Der UN-Sicherheitsrat beriet am Montag auf Antrag Tunesiens über die Lage in Jerusalem. Auf eine gemeinsame Erklärung konnten sich die Ratsmitglieder zunächst nicht einigen, wie mehrere Diplomaten der Nachrichtenagentur AFP sagten. Washington äußerte demnach Zweifel, ob eine öffentliche Botschaft zu diesem Zeitpunkt hilfreich sei.