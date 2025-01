Trump trifft den Demokraten John Fetterman – und hat viel Lob für ihn übrig. In Washington wird indes die Vereidigung geprobt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach Treffen: Trump lobt Demokraten Fetterman

19.54 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich nach einem Treffen mit dem demokratischen Senator John Fetterman aus Pennsylvania beeindruckt gezeigt. "Es war ein total faszinierendes Treffen. Er ist ein faszinierender Mann, und seine Frau ist bezaubernd. Ich könnte nicht beeindruckter sein", sagte Trump. Besonders hob Trump Fettermans pragmatische Haltung hervor: "Er ist kein Liberaler oder Konservativer. Er ist einfach ein Mensch mit gesundem Menschenverstand, was wunderschön ist."

Trump lobte die Zusammenarbeit zwischen Republikanern und pragmatischen Demokraten wie Fetterman, die wichtige Gesetzesvorhaben vorantreiben würden. "Ich muss sagen, Senator Fetterman war sehr beeindruckend", so Trump.

Musk-Behörde erwartet 80-Stunden-Wochen – ohne Bezahlung

Musk hat jetzt einen Erzfeind

12.12 Uhr : In einer Woche will Donald Trump ins Weiße Haus einziehen. Jetzt eskaliert der Konflikt zwischen seinen wichtigsten Unterstützern. Den ganzen Artikel lesen Sie hier .

Frau spielt Joe Biden bei Probe der Vereidigung

6.09 Uhr: In Washington wird die Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump geprobt. Dabei dürfte insbesondere die Wahl des Ersatzes des amtierenden Präsidenten Joe Biden für Lacher gesorgt haben: Eine junge Frau mimt den 82-jährigen Demokraten.

Für die Probe wurden in Washington zahlreiche Straßen gesperrt. Trumps echte Amtseinführung wird am Montag, dem 20. Januar, in der US-Hauptstadt stattfinden.