Donald Trump vollzieht den geopolitischen Tabubruch, einen Schulterschluss mit Wladimir Putin. Damit gefährdet er nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte europäische Sicherheitsordnung. Ein Weckruf.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

An einem sonnigen Nachmittag in Mar-a-Lago, bei angenehmen 24 Grad Celsius, hat Donald Trump die Welt erneut fassungslos zurückgelassen. Auf seinem luxuriösen Anwesen in Florida, wo der US-Präsident gerne Golfbälle über den perfekt gepflegten Rasen schlägt, hat er Sätze gesagt, die das Potenzial haben, die geopolitische Sicherheitsordnung der Welt nicht nur zu erschüttern, sondern zu zerstören. Die Ukraine hätte nie mit dem Krieg beginnen dürfen, behauptete Trump. Sie hätte dazu ja vorab schlicht Land eintauschen können.

Der Präsident reagierte mit einer spöttischen Tirade gegen die Ukraine, weil die zuvor angemahnt hatte, mit am Verhandlungstisch der Amerikaner und Russen sitzen zu wollen. Selenskyj sei schließlich "seit drei Jahren dabei" und habe letztlich nichts erreicht, ätzte Trump.

Was Trump in Mar-a-Lago ausgesprochen hat, ist eine moralische Bankrotterklärung – und ein offener Bruch mit dem Völkerrecht. Mit keinem Wort verurteilte er Putins Krieg, der das Land nicht erst seit drei Jahren, sondern in Wahrheit schon seit 2014 immer weiter verwüstet hat – also auch schon während Trumps erster Präsidentschaft. Hunderttausende Menschenleben hat die russische Aggression inzwischen gefordert und Millionen zur Flucht gezwungen hat.

Es ist ein Krieg, den Wladimir Putin ohne jede Rechtfertigung und amtlich verurteilt von der übergroßen Mehrheit der Vereinten Nationen begonnen hat. Dass ausgerechnet der 47. Präsident der Vereinigten Staaten nun der Ukraine die Schuld dafür gibt, ist nicht nur eine Pervertierung der Tatsachen, sondern eine gefährliche Kapitulation vor Putins Gewaltpolitik. So ein Einknicken vor einer aggressiven Großmacht hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben.

Eine beispiellose Verdrehung der Realitäten

Während Trump auf seinem Golfplatz in Florida höhnisch über die Ukraine und ihren verzweifelten Überlebenskampf herzog, flogen im 10.000 Kilometer entfernten Odessa keine Golfbälle, sondern russische Rakete auf Zivilisten. Anders als in Mar-a-Lago herrscht im Osten Europas Eiseskälte. Bei minus 12 Grad Celsius hat Putins angeblich zum Frieden bereite, russische Armee den kleinen Ort Fyholivka in der Region Charkiw eingenommen. Dass Trump ausgerechnet in diesem Moment von der Ukraine verlangt, sie hätte ihr Land einfach "eintauschen" sollen, zeigt nur, wie skrupel- und gewissenlos dieser amerikanische Präsident handelt. Es verkennt auch, dass Putin eben nicht nur ein paar Gebiete haben wollte, sondern das ganze Land im Blick hat.

Mit seiner beispiellosen Verdrehung der Realität betreibt Trump eine öffentliche Täter-Opfer-Umkehr – ein Zynismus, der in seiner folgenreichen Grausamkeit eigentlich nur vom russischen Machthaber Putin überboten wird. Sollte sich diese radikale Umkehr der US-Außenpolitik wirklich durchsetzen, wäre das nicht weniger als eine Einladung an alle Autokraten der Welt, ihre Nachbarn zu überfallen, um dann menschenverachtende "Deals" über Landtausch einzufordern.