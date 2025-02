US-Präsident Donald Trump bei einem Auftritt in Miami: Sein Ton gegenüber der Ukraine wird härter. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump hat erneut gegen den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj ausgeteilt. Nachdem er ihn diese Woche als "Diktator" bezeichnet hatte, betonte Trump am Mittwoch erneut, dass Selenskyj bei den Gesprächen mit Russland dabei hätte sein können, wenn er gewollt hätte. Selenskyj mache "einen schrecklichen Job", sagte Trump auf einer Konferenz in Florida .

Trump knüpft die Hilfe der USA an den Zugang zu seltenen Erden aus der Ukraine, deren Ausbeutung wirtschaftlich lukrativ und strategisch bedeutsam ist. Vor einigen Wochen sagte der Republikaner in einem Interview: "Ich habe ihnen gesagt, dass ich das Äquivalent von 500 Milliarden Dollar an seltenen Erden haben möchte." Selenskyj bezeichnete diese Forderung als "unseriös" und betonte: "Wir sind bereit für ein ernsthaftes Dokument, aber wir brauchen Sicherheitsgarantien." An einem Vertrag, der unter anderem einen Zugriff der USA auf ukrainische Rohstoffe vorsieht, werde weiter gearbeitet.