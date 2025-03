Rakete schlägt in Hotel in der Ukraine ein

Unter Gelächter verkündete Donald Trump, dass er Grönland übernehmen will. Die Insulaner selbst finden das nicht witzig, sie reagieren deutlich auf den US-Präsidenten.

In Donald Trumps erster Rede vor dem US-Kongress nach seiner Wiederwahl skizzierte der US-Präsident in unverhohlener Manier seine geostrategischen Ambitionen. Ins Visier des 78-Jährigen ist neben dem Panamakanal schon seit Längerem auch Grönland geraten. Trump machte am Dienstagabend (Ortszeit) den Anspruch der USA auf die größte Insel der Welt einmal mehr deutlich.

"Ich habe heute Abend auch eine Nachricht an Grönland und seine wunderbaren Einwohner", sagte der Republikaner unter dem Gelächter vieler Parteigenossen. "Wir werden Euch beschützen. Wir werden Euch reich machen. Und gemeinsam werden wir Grönland so starkmachen, wie Ihr es nie zuvor für möglich gehalten habt", sagte Trump an die rund 55.000 Einwohner der Insel gewandt.

Dass das amerikanische Ansinnen, Grönland zum Staatsgebiet der USA zu machen, jedoch kein Witz, sondern durchaus ernst gemeint sein dürfte, unterstrich Trump mit den Worten: "Ich denke, wir werden es so oder so bekommen. Auf die ein oder andere Art und Weise". Hinter ihm am Rednerpult war unter anderem Vizepräsident J. D. Vance zu sehen, der die Anmerkungen des Präsidenten mit höhnischem Lachen begleitete.

Grönländische Ministerin über Trump: "Respektlos"

Naaja Nathanielsen, Grönlands Ministerin für natürliche Ressourcen, Gleichberechtigung, Wirtschaft und Justiz, sagte dem britischen "Guardian" wenig später, die Szenen im US-Kongress zeigten einen "grundlegenden Mangel an Respekt für uns als Volk, für unsere historische Verbindung zu diesem Land und für unsere demokratischen Institutionen".

Sie sehe durchaus das Potenzial für mehr Handel und Zusammenarbeit zwischen den USA und Grönland, allerdings bemängelte Nathanielsen "das Fehlen eines respektvollen Tons". Dies stünde einer Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Wege. Sie fügte hinzu, es sei "respektlos, amerikanische Gesetzgeber über Aussagen wie 'wir werden es so oder so bekommen' kichern zu hören."

Auch der grönländische Regierungschef Múte B. Egede hat Trumps-Ambitionen erneut zurückgewiesen. In einem Facebook-Post schrieb Egede: "Wir möchten nicht Amerikaner sein und auch nicht Dänen, wir sind Kalaallit (Grönländer). Das müssen die Amerikaner und ihr Präsident verstehen." Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stellte sich hinter Egede. Das grönländische Volk müsse selbst über die Zukunft seines Landes entscheiden, sagte sie im Rundfunksender DR.

Trump-Anhänger fordert Umbenennung in "Rot, Blau und Weißland"

Grönland liegt zwischen dem Nordatlantik und dem Polarmeer und gehört zur sogenannten dänischen Reichsgemeinschaft, ist aber weitgehend unabhängig. Es hat eine enorme Bedeutung für das Weltklima und die militärische Kontrolle der Arktis und ist reich an Rohstoffen. Zudem verlaufen in der Region wichtige Schifffahrtsrouten. Der US-Präsident hatte schon mehrfach angekündigt, sich die zum Königreich Dänemark gehörende Insel einverleiben zu wollen – dabei schloss er auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht aus.