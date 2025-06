Filialen werden umgebaut Media Markt drängt Saturn weiter zurück

In deutschen Städten müssen immer mehr Saturn-Filialen für die Unternehmenstochter Media Markt Platz machen. Ganz verschwinden soll die Marke jedoch nicht.

Aus Saturn wird Media Markt: In einigen deutschen Städten werden Kunden beim Einkaufen in diesen Tagen überrascht. Wo kürzlich noch eine Filiale von Saturn zu finden war, prangt jetzt ein rotes Media-Markt-Schild. So zum Beispiel in mehreren nordrhein-westfälischen Städten wie Neuss, Hilden, Köln und Aachen.

Zahlreiche Filialen sind bereits umgewandelt worden. Vor einigen Jahren gab es in Deutschland noch etwa 150 Saturn-Märkte. Im Herbst 2024 waren es nach Angaben von Ceconomy, dem Mutterkonzern der beiden Ketten, nur noch 87. Seit Anfang dieses Jahres ist Media Markt in 14 weitere Saturn-Standorte eingezogen, sagt eine Sprecherin. Weitere werden folgen. Die Anzahl an Media-Markt-Filialen ist inzwischen auf mehr als 300 deutschlandweit gestiegen.

Konzern: Saturn soll bleiben

Ceconomy begründet die Entwicklung damit, dass die Kunden immer weniger zwischen den beiden Marken unterscheiden würden. Deshalb investiert das Unternehmen in die Weiterentwicklung und Modernisierung seiner Märkte. "Es ist zutreffend, dass wir in diesem Zuge einige Saturn-Märkte als Media Markt wiedereröffnet haben und dies auch weiterhin tun", sagt die Unternehmenssprecherin.

Die Frage, wie viele Saturn-Filialen es aktuell gibt und wie viele noch umgewandelt werden, beantwortete der Konzern nicht. Verschwinden soll die Marke jedoch nicht. Saturn bleibe ein essenzieller Bestandteil der Unternehmensstrategie, heißt es.

Für betroffene Kunden sind die Konsequenzen überschaubar: Die Sortimente ähneln sich stark. Viele Produkte gibt es sowohl bei Media Markt als auch bei Saturn zu kaufen. Angebote und Werbung sind identisch. Ceconomy will beide Marken "enger verzahnen". In der kommenden Woche sollen die Bonusprogramme zusammengeführt werden. Die Kunden können dann bei beiden Ketten einkaufen, Punkte sammeln und auch unabhängig von der Marke einlösen. Alle bereits gesammelten Punkte aus vergangenen Einkäufen werden ebenfalls automatisch zusammengeführt.

1.000 Geschäfte in 11 Ländern

Im europäischen Ausland gibt es nur noch die Marke Media Markt. In Ländern wie Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Polen wurden Saturn-Filialen in den vergangenen Jahren geschlossen oder in Media Markt umgewandelt. Ende März zählte Ceconomy mehr als 1.000 Geschäfte in 11 Ländern.