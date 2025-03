Ukraine-Treffen in Saudi-Arabien: Russland ist jetzt am Zug

Wo Europa bei all diesen nächsten Schritten bleiben soll, ist unklarer als je zuvor. Zwar heißt es in dem gemeinsamen Kommuniqué: "Die ukrainische Delegation bekräftigte, dass die europäischen Partner in den Friedensprozess eingebunden werden müssten." Von den USA ist dazu hingegen nichts Offizielles zu lesen. Für Deutschland und die übrigen Verbündeten bedeutet das aus Mangel an direkten Einflussmöglichkeiten auch weiterhin nur abwarten und zusehen.