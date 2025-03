Für viele Serben hat die Gebäuderuine, die Kushner abreißen lassen will, historischen Wert. Sie erinnert sie an die für viele Bürger traumatischen Ereignisse, bei denen fehlgeleitete Nato-Luftangriffe auch serbische Zivilisten töteten. Die Gebäuderuine hatte bis November 2024 den offiziellen Status eines Baudenkmals. Dieser wurde ihr von der vom rechtsgerichteten Staatspräsident Aleksandar Vučić kontrollierten Regierung entzogen, um Kushners Bauprojekt zu ermöglichen. Dagegen klagten Vertreter der Demonstranten beim Verfassungsgericht. Ein Urteil in dem Fall steht noch aus.

Weitere Trump-Hotels geplant

Kushners Unternehmen Affinity Global Development hat den Standort für 99 Jahre gepachtet und will dort ein Luxushotel mit Gewerbeflächen und mehr als 1.500 Wohneinheiten errichten. Es solle auch einen Gedenkkomplex zur Erinnerung an die Opfer der Nato-Bombardements enthalten, hieß es. Kushner zeigt seit einiger Zeit Interesse an Investitionen auf dem Balkan, darunter auch in Albanien.

Das Hotelprojekt in Serbien ist dabei nur eines von mehreren Großprojekten, das die Trump-Organisation in Zusammenarbeit mit den Unternehmen von Jared Kushner anstrebt. Ableger der Hotelmarke sind auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Vietnam und Saudi-Arabien geplant, wie die "New York Times" kürzlich berichtete.

Trump jr. reist nach Belgrad

"Serbien ist eines der am schnellsten wachsenden Länder in Europa, und wir fühlen uns unglaublich geehrt, dort zu sein", sagte Donald Trumps Sohn Eric Trump im Januar in einem "New York Times"-Interview. Wie im Gazastreifen gibt es allerdings auch in Serbien ein Problem: Gegen Vučićs Regierung protestieren seit Monaten Tausende Serben. Auslöser für die Demonstrationen war der Einsturz eines Vordachs an einem Bahnhof in Novi Sad im November 2024, für den die Protestierenden die Regierung verantwortlich machen.

Die serbische Opposition mutmaßte laut Medienberichten nun bereits, der Hotel-Deal in Belgrad könnte eine unschöne Komponente haben. Demnach wird befürchtet, die Trump-Regierung könnte den Putin-Bewunderer Vučić politisch stützen, damit das Projekt von Kushner nicht in Gefahr gerät. Er sehe in der Verbindung zwischen Vučić und Trump eine "unethische Dimension, sagte der Oppositionspolitiker Dragan Jočić serbischen Medien.

Trump jr.: "Was für eine wunderschöne Stadt"