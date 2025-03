Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erneut erschüttert ein Skandal das Weiße Haus: Ein Journalist konnte in einer "geheimen" Chatgruppe von Ministern mitlesen. Welche Konsequenzen zieht Präsident Trump?

"Eine der schockierendsten Indiskretionen der nationalen Sicherheit der vergangenen Jahre", "eklatant illegal und gefährlich", "bizarr und beunruhigend", "unfassbar": Nach der Veröffentlichung eines eigentlich geheimen Chats zwischen Mitgliedern der US-Regierung sparen Medien und Opposition in den USA nicht mit Superlativen. Präsident Donald Trump und seine Mitstreiter geraten unterdessen in Erklärungsnot.

Der Chefredakteur des US-Magazins "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, hatte am Montag in einem Artikel öffentlich gemacht, dass er in der Messaging-App Signal offenbar versehentlich zu einer Chat-Gruppe hinzugefügt worden war, in der Mitglieder der US-Regierung wohl hochsensible Pläne für einen Militärangriff im Jemen teilten. Mehr dazu lesen Sie hier. Teilnehmer sollen unter anderem Vizepräsident J. D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio sowie weitere Kabinettsmitglieder und hochrangige Regierungsbeamte gewesen sein.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates bestätigte bereits, dass der Chatverlauf höchstwahrscheinlich authentisch sei. Er kündigte eine interne Prüfung an. Donald Trump hingegen behauptete zunächst, er wisse nichts von einem Gruppenchat, erklärte aber auch, er sei ohnehin "kein großer Fan" von "The Atlantic". Später bezeichnete er den Vorfall als "Ausrutscher". Sowohl US-Medien als auch die oppositionellen Demokraten fordern nun nicht nur eine Aufarbeitung des Vorfalls, sondern auch personelle Konsequenzen. Doch wird es dazu kommen? Und könnten die Beteiligten sogar juristisch belangt werden?

Trump-Sprecherin: Keine "Kriegspläne" besprochen

Für den Politologen David Sirakov ist eines klar: Dass Mitglieder der Trump-Regierung überhaupt die Signal-App verwenden, wirke "unprofessionell". Im Gespräch mit t-online sagt der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz: "Das überrascht ein Stück weit und kommt unerwartet." Denn bisher habe die Trump-Administration professioneller und besser vorbereitet gewirkt als noch zur ersten Amtszeit des Präsidenten. Signal sei jedoch kein Dienst, "den man für vertrauliche oder streng geheime Informationen von Regierungen nutzt".

Signal ist eine App zum Versenden von Nachrichten, wie etwa auch WhatsApp. Laut Matt Blaze, Professor für Informatik und Recht an der Georgetown University, biete die Verschlüsselung von Nachrichten bei Signal einen "gewissen Schutz", dennoch sei die App nicht für hochsensible, geheime Gespräche geeignet. Denn Signal laufe auf "grundsätzlich unsicheren Geräten", sagte Blaze der "Washington Post" – also etwa auf Smartphones oder Laptops, die mit dem Internet verbunden sind und so Angriffen ausgesetzt sein können.

David Sirakov (Quelle: privat) Zur Person David Sirakov (geb. 1975) ist Politikwissenschaftler und Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, einer Bildungseinrichtung mit Fokus auf die transatlantischen Beziehungen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der US-Innenpolitik, mit besonderem Schwerpunkt auf die politische und gesellschaftliche Polarisierung und den Aufstieg des Populismus in Europa und den USA sowie die Außenpolitik der USA.

Laut "The Atlantic" ist die App generell nicht für den Austausch vertraulicher Informationen zugelassen. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärte am Dienstag auf X, die Rechtsberatung des Weißen Hauses habe "Leitlinien zu einer Reihe verschiedener Plattformen herausgegeben", damit die Spitzenbeamten der Regierung "so sicher und effizient wie möglich kommunizieren können".

Ob Signal darunter falle, teilte Leavitt jedoch nicht mit. Noch 2023 hatte das US-Verteidigungsministerium die App nicht autorisiert. Weiterhin wies Leavitt zurück, dass "Kriegspläne" besprochen oder vertrauliches Material in der betroffenen Gruppe geteilt worden sei. Mehr zu den Sicherheitsbestimmungen der US-Regierung lesen Sie hier.

Hatten alle Teilnehmer nötige Sicherheitsfreigaben?

Mit Blick auf rechtliche Fragen legt US-Experte Sirakov den Fokus jedoch auf einen anderen Vorgang. "Besonders ein Punkt ist dabei problematisch: die programmierte Löschung mancher Nachrichten nach einer bestimmten Zeit." Laut dem "Atlantic"-Bericht soll Gruppengründer Mike Waltz, Trumps nationaler Sicherheitsberater, manche der Nachrichten mit einer automatischen Löschung nach einer beziehungsweise vier Wochen versehen haben. Jene Nachrichten verschwinden nach der voreingestellten Zeit.