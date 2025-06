Newsblog zur US-Politik Wegen Tiananmen-Massaker: Streit zwischen USA und China

Trump bezeichnet Chinas Präsidenten Xi Jinping als harten Verhandler. Zwischen den USA und China ist ein heftiger Streik ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

China und USA streiten über Äußerung zum Tiananmen-Massaker

Nach einer Erklärung von US-Außenminister Marco Rubio zum 36. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking ist ein heftiger Streit zwischen China und den USA ausgebrochen. "Die fehlerhaften Aussagen der USA verdrehen böswillig historische Fakten, sind ein Angriff auf Chinas politisches System und Entwicklungsweg und stellen einen schwerwiegenden Eingriff in Chinas innere Angelegenheiten dar", sagte Außenamtssprecher Lin Jian am Mittwoch in Peking.

Zuvor hatte Rubio erklärt, die Welt werde "nie vergessen", was am 4. Juni vor 36 Jahren geschah – auch wenn China "aktiv versucht, die Fakten zu zensieren". Der US-Außenminister fügte hinzu: "Heute gedenken wir des Muts der Chinesen, die bei dem Versuch getötet wurden, ihre Grundfreiheiten auszuüben." Rubio galt bereits während seiner Zeit als US-Senator als scharfer Kritiker Chinas und Befürworter der Menschenrechte in autoritär regierten Ländern.

Peking sei mit den Aussagen Rubios sehr unzufrieden und weise sie zurück, erklärte Außenamtssprecher Lin. China habe bei den USA Beschwerde eingereicht.

Trump äußert sich zu Handelsstreit mit China

US-Präsident Donald Trump bezeichnet den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als harten Verhandler. Es sei "extrem schwierig, mit ihm ein Abkommen zu schließen", teilte Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social mit. Erst vor Kurzem hat Trump China vorgeworfen, gegen eine Vereinbarung zur Rücknahme von Zöllen und Handelsbeschränkungen verstoßen zu haben. "Ich mochte den chinesischen Präsidenten Xi, das war schon immer so, und ich werde es immer tun, aber er ist SEHR HART UND ES IST EXTREM SCHWER, MIT IHM ZU VERHANDELN", erklärte Trump.

Die Sprecherin des US-Präsidialamtes, Karoline Leavitt, hatte am Montag erklärt, Trump wolle noch diese Woche mit Xi sprechen. Die beiden Staatschefs versuchen, neben größeren Handelsfragen auch Differenzen hinsichtlich des Zollabkommens vom vergangenen Monat auszuräumen.

Japan: Kein Schreiben aus den USA erhalten

Japan hat eigenen Angaben zufolge keinen Brief von den Vereinigten Staaten mit der Aufforderung zur Unterbreitung seiner Vorschläge für Handelsgespräche erhalten. "Unser Land hat noch kein solches Schreiben erhalten", sagte Kabinettschef Yoshimasa Hayashi auf einer regulären Pressekonferenz am Mittwoch. "Was die US-Zollmaßnahmen betrifft, so laufen derzeit Verhandlungen zwischen Japan und den USA. Die Regierung wird sich weiterhin mit ihnen befassen, alles tun und ihnen höchste Priorität einräumen", sagte Hayashi.

Karoline Leavitt, die Sprecherin des Weißen Hauses, hatte am Dienstag vermeldet, die USA hätten ihre Handelspartner aufgefordert, bis Mittwoch ihre besten Angebote für die Verhandlungen zu machen. Dies sei eine "freundliche Erinnerung" daran, dass die Frist für eine Einigung näher rückt. Das von den USA selbst festgelegte Zieldatum für die Verhandlungen läuft in fünf Wochen ab.

Marjorie Taylor Greene stimmt Musks Kritik zu

Die republikanische Abgeordnete und MAGA-Unterstützerin Marjorie Taylor Greene hat der Kritik von Elon Musk an Trumps Steuergesetz zugestimmt. Sie fügte allerdings einschränkend hinzu, dass der Kongress "etwas Geld ausgeben muss, um das Schiff zu steuern und Präsident Trumps Wahlkampfversprechen zu erfüllen, nämlich die Grenzsicherheit".