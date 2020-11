Alle Ergebnisse zur US-Wahl 2020

Biden sichert sich wichtigen Swing State

Die Wahllokale in den USA haben geschlossen, doch noch zeichnet sich kein klarer Sieger ab: Donald Trump kann wichtige Staaten gewinnen, Joe Biden muss nachlegen. Die aktuellen Ergebnisse.

Die Präsidentschaftswahl in den USA wird sich voraussichtlich wie auch schon vor vier Jahren in den Staaten des Mittleren Westens entscheiden. Bei der US-Wahl 2020 bleibt vieles beim Alten: In rund 40 der 50 US-Bundesstaaten gab es im Vergleich zu 2016 keinen Wechsel der siegreichen Partei.

Herausforderer Joe Biden von den Demokraten gelingt damit nicht der erhoffte Erdrutschsieg. Stattdessen entscheiden wahrscheinlich die Ergebnisse aus Georgia, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania darüber, wer die Wahl gewinnt. In Wisconsin konnte Biden die Wahl für sich entscheiden. Damit ist Wisconsin der erste Staat, der im Vergleich mit dem Ergebnis von 2016 an die andere Partei geht.



In Michigan hat Biden Trump, der zunächst vorne lag, überholt. Er liegt derzeit bei 49,5 Prozent, Trump bei 48,8 Prozent. In Georgia führt Trump hingegen mit 50,2 Prozent, Biden liegt bei 48,6 Prozent. In Pennsylvania ist der Abstand deutlich größer: Aktuell kommen 52,8 Prozent der Stimmen auf Trump und nur 46 Prozent auf Biden. Jedoch fehlen hier noch viele Briefwahlstimmen in der Auszählung, bei denen traditionell die Demokraten stärker abschneiden.

Biden kann nach aktuellem Stand vermutlich auch Arizona und Nevada im Südwesten gewinnen, auch Maine an der Ostküste sicherte er sich. Dafür holt Trump Texas, Ohio und Florida.

Möglich ist, dass die Auszählung an einigen wichtigen Orten noch lange dauert. In Pennsylvania und Michigan kam es nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Regelungen im Umgang mit Briefwahlstimmen zu Verzögerungen bei der Auszählung. Im besonders umkämpften Bundesstaat Pennsylvania ist unklar, wann ein Ergebnis feststeht. Der Grund für die Verzögerung ist, dass in manchen Bundesstaaten – unter anderem in Pennsylvania – Briefwahlstimmen mit Poststempel vom Wahltag auch dann angenommen werden, wenn sie einige Tage nach der Wahl bei den Behörden eingehen. Aktuell führt Trump dort mit 53,4 Prozent, Biden hingegen vereint nur 45,3 Prozent der Wählerstimmen auf sich. Der Bundesstaat hat 20 Wahlleute, die am Ende entscheidend sein könnten.

Das sind die aktuellen Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl:

Der Sieg in Ohio ist für Trump ein gutes Zeichen im Hinblick auf Staaten im Mittleren Westen wie Pennsylvania oder Michigan. Diese Staaten hatten Trump schon 2016 seinen knappen Wahlsieg beschert, alle sind von einer eher weißen Arbeiterbevölkerung geprägt.

Auch in North Carolina und Georgia zeichnen sich Siege für Trump ab. Der Republikaner ist auf diese Staaten dringend angewiesen. Biden hofft aber noch auf einen Erfolg in Georgia.

Wer liegt in welchen US-Bundesstaaten vorne?

Kurz nach Schließung der Wahllokale haben die US-Medien erste Ergebnisse bekannt gegeben. Für den Sieg muss sich ein Kandidat mindestens 270 Stimmen der Wahlleute sichern. Nach und nach ergab sich dieses Bild:

In diesen US-Bundesstaaten liegt Trump vorne (in Klammern die Anzahl der Wahlleute pro Bundesstaat): Texas (38), Florida (29), Indiana (11), Iowa (6), South Carolina (9), Oklahoma (7), Alabama (9), Missouri (10), Arkansas (6), Ohio (18), West Virginia (5), Tennessee (11), Mississippi (6), Kentucky (8), Louisiana (8) Wyoming (3), North Dakota (3), South Dakota (3), Nebraska (4), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4) und Montana (3).

In diesen US-Bundesstaaten liegt Biden vorne: New Mexiko (5), Hawaii (4), New York (29), Kalifornien (55), Arizona (11), Washington (12), Minnesota (10), Maine (4), Oregon (7), Vermont (3), Delaware (3), Maryland (10), Virginia (13), Massachusetts (11), Connecticut (7), New Jersey (14), Illinois (20), Rhode Island (4), Missouri (10), New Hampshire (4), Nebraska (1), Colorado (9), Maine (3), Wisconsin (10) und die Bundeshauptstadt Washington D.C.(3).

Im Rennen um die US-Präsidentschaft war der Fokus auf die besonders umkämpften Staaten gerichtet, in denen die Mehrheiten immer wieder zwischen Demokraten und Republikanern wechseln.



Zu diesen wichtigen "Swing States" zählen unter anderem Florida, wo 29 Wahlleute an den Gewinner vergeben werden, Pennsylvania (20), Ohio (18) und North Carolina (15). Umfragen deuteten auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Texas an, das Trump nach derzeitigem Stand aber für sich entscheiden konnte. Der bevölkerungsreiche südliche Bundesstaat mit 38 Wahlleuten geht seit Jahrzehnten an Republikaner. In Umfragen lag Trump nur sehr knapp vor Biden.

Der Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch 538 Wahlmänner und -frauen. Davon stellt jeder Bundesstaat nach Bevölkerungsgröße eine bestimmte Anzahl. Der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen im Bundesstaat verbucht grundsätzlich sämtliche Wahlleute des Staates für sich. Ausnahme: In Maine und Nebraska werden die Stimmen der Wahlleute nach Mehrheiten in den Wahlbezirken aufgeteilt. Der Gesamtsieger des Staates erhält zwei weitere Stimmen.

Wegen der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr schwierig, den Auszählungsstand während der Wahlnacht einzuschätzen. Viele Biden-Anhänger hatten erklärt, per Briefwahl abstimmen zu wollen. Wähler von Präsident Trump wollten eher am Wahltag ihr Votum abgeben. Die Bundesstaaten haben unterschiedliche Methoden dafür, wann sie welche Stimmen auszählen, sodass große Umschwünge im Laufe der Wahlnacht möglich sind.

Demokraten oder Republikaner – wer erringt die Mehrheit im Kongress?

Am 3. November wurde aber nicht nur der US-Präsident gewählt, sondern auch das gesamte Repräsentantenhaus und Teile des Senats. Im Repräsentantenhaus könnten die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Sie hielten bisher 232 der 435 Sitze in der Kongress-Kammer, die bei der Wahl komplett zur Abstimmung stand.

Das sind die aktuellen Hochrechnungen zum Rennen um das Repräsentantenhaus:

Die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses vertreten jeweils einen Wahlbezirk und werden alle zwei Jahre direkt gewählt. Die dargestellte Umfrage gibt die Tendenzen in den Wahlbezirken wieder.

Spannender Kampf um den Senat – wer liegt vorne?

Die Hoffnungen der Demokraten, auch die Kontrolle im Senat zu erringen, bekamen aber einen schweren Dämpfer. Mehrere republikanische Senatoren, die als Wackelkandidaten galten, konnten ihre Sitze verteidigen.

So konnte sich der Demokrat Jamie Harrison in South Carolina nicht gegen den bisherigen Vorsitzenden des Justizausschusses Lindsey Graham durchsetzen. Harrison hatte damit für Aufsehen gesorgt, dass er die für eine Senatswahl außergewöhnliche Spendensumme von mehr als 57 Millionen Dollar einsammelte. Auch in North Carolina sieht es nicht danach aus, dass der demokratische Hoffnungsträger Cal Cunningham den republikanischen Senator Thom Tillis besiegen könnte.

Alle zwei Jahre wird etwa ein Drittel des Senats neu gewählt. Dieses Drittel ist in der Grafik hervorgehoben.

Hier sind die aktuellen Hochrechnungen:

Der Senat besteht aus 100 Senatoren. Jeder Bundesstaat ist mit zwei Sitzen vertreten. In den Bundesstaaten, die ein Mandat zu vergeben haben, wird darüber per Mehrheitswahl entschieden. Die dargestellten Umfragewerte geben die Tendenzen in den Bundesstaaten wieder.

Die Prognosen vor der Wahl sahen die Demokraten im Vorteil. Würde sich das bestätigen, könnte die Biden-Partei, neben der US-Präsidentschaft, auch die Mehrheiten im Kongress und Senat erringen. Das würde ihnen viel Gestaltungsraum für die nächsten zwei Jahre geben und wäre eine schwere Niederlage für Trump und die Republikaner.