Demokraten erhalten auch im Kongress Oberhand

21.01.2021, 00:21 Uhr | rtr

Erstmals seit einem Jahrzehnt kontrollieren die US-Demokraten neben dem Präsidentenamt auch wieder beide Kongresskammern. Wenige Stunden nach ihrer eigenen Vereidigung nahm Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch drei neuen demokratischen Senatoren den Amtseid ab. Ihre Partei kommt damit auf insgesamt 50 Senatoren, ebensoviel wie die Republikaner. Faktisch haben aber die Demokraten die Oberhand, weil Harris zugleich Vorsitzende des Senats ist und somit bei einem Abstimmungs-Patt über die entscheidende Stimme verfügt. Da die Demokraten auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen, muss der neue Präsident Joe Biden bei wichtigen Vorhaben mit wesentlich weniger Widerstand im Parlament rechnen, als dies bei einem gespaltenen Kongress der Fall gewesen wäre.

Die Mehrheitsverhältnisse im Senat hatten sich erst vor zwei Wochen geklärt, nachdem die Demokraten zwei Senats-Stichwahlen im Bundesstaat Georgia für sich entscheiden konnten. Raphael Warnock und Jon Ossoff entthronten in dem eigentlich traditionell konservativ wählenden Bundesstaat zwei Republikaner. Bei dem dritten Senator, der am Mittwoch vereidigt wurde, handelt es sich um Alex Padilla aus Kalifornien. Er ist Nachrücker für Harris, die ihren Senatsposten am Montag aufgegeben hatte, um Vizepräsidentin zu werden.