Rede des US-Präsidenten vor dem Kongress

Biden verbreitet Optimismus: "Amerika ist bereit zum Abflug"

29.04.2021, 04:57 Uhr | dpa, aj

Joe Biden hält seine erste Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses. Dabei wirbt der Präsident nicht nur für Pläne seiner Regierung – sondern verbreitet auch Aufbruchsstimmung.



US-Präsident Joe Biden hat bei seiner ersten Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses ein optimistisches Bild vom Kampf des Landes gegen die Coronavirus-Pandemie gezeichnet. "Jetzt – nach nur 100 Tagen – kann ich der Nation berichten: Amerika ist wieder in Bewegung. Verwandelt Gefahren in Möglichkeiten. Krise in Chancen. Rückschlag in Stärke", begann Biden seine Rede am Donnerstagabend (Ortszeit). Der Präsident forderte die Amerikaner dazu auf, sich die vorhandenen Impfdosen auch spritzen zu lassen. "Geh und lass dich impfen, Amerika!", sagte Biden.

"Die letzten 100 Tage in einer der schlimmsten Pandemien der Geschichte waren eine der größten logistischen Errungenschaften, die dieses Land jemals gesehen hat", so Biden weiter. Doch noch sei die Seuche nicht besiegt, die USA müssten weiter wachsam bleiben.

Seine Regierung habe in den ersten 100 Tagen seit seinem Amtsantritt im Januar Maßnahmen ergriffen, um das Vertrauen in die Demokratie wiederherzustellen und mit Ergebnissen ihrer Arbeit zu überzeugen. "Wir impfen das Land. Wir schaffen Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Wir liefern echte Ergebnisse, die die Menschen sehen und in ihren eigenen Leben spüren können."

"Amerika ist bereit zum Abflug"

Er nutzte in seine Rede die Notwendigkeit des Wiederaufbaus nach der Pandemie, um billionenschwere Hilfen für amerikanische Familien und Bildung, die Bekämpfung von Rassismus und Polizeigewalt, eine Reform der Migrations- und Steuerpolitik sowie das Wappnen gegen China voranzutreiben. Das Land sei im Aufbruch, "wir können jetzt nicht stehenbleiben." "Amerika ist bereit zum Abflug."

Als Präsident habe er ein Land inmitten einer Krise übernommen: Die USA hätten die schlimmste Pandemie binnen eines Jahrhunderts, die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression und mit der Erstürmung des Kapitols im Januar den schlimmsten Angriff auf die Demokratie seit dem amerikanischen Bürgerkrieg erlebt.

Biden wirbt für billionenschweres Infrastrukturpaket

Biden warb für das von ihm vorgeschlagene massive Infrastrukturpaket, In seiner Rede bezeichnete er es als größten Anschub für den Arbeitsmarkt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das mehr als 2 Billionen US-Dollar, das sind rund 1,7 Billionen Euro, umfassende Programm werde in den kommenden acht Jahren Millionen neuer Jobs und massives Wachstum schaffen.

Der Plan werde Amerika helfen, sich im wirtschaftlichen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts durchzusetzen, sagte Biden. Die Umsetzung des Plans solle nun von Vizepräsidentin Kamala Harris angeleitet werden.

Die von Biden anvisierten gewaltigen Investitionen sollen unter anderem in den Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende fließen. Innenpolitisch stößt das Vorhaben angesichts der immensen Ausgaben und der geplanten Finanzierung durch eine Anhebung der Unternehmenssteuer auf Widerstand, vor allem unter Republikanern. Der Demokrat wird aber vor allem im Senat die Stimmen einiger Republikaner brauchen, um das Paket durchzusetzen.

Biden warnte, dass die Vereinigten Staaten ohne bedeutende Investitionen in Technologie im internationalen Wettbewerb mit Konkurrenten wie China zurückfallen werden. "Wir werden in den nächsten zehn Jahren mehr technologischen Wandel erleben als wir in den letzten 50 Jahren gesehen haben", sagte Biden. "Und wir geraten in diesem Wettbewerb ins Hintertreffen." Vor Jahrzehnten hätten die USA zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investiert, jetzt sei es weniger als ein Prozent. "China und andere Länder holen uns schnell ein." Biden mahnte, die USA müssten die Produkte und Technologien der Zukunft "entwickeln und dominieren": Batterien, Biotechnologie, Computerchips und saubere Energie.

Biden wurde am 20. Januar vereidigt und ist am Donnerstag 100 Tage im Amt. Die erste Rede eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, die ansonsten jährlich erfolgt.