Wer mit der Hand in eine Sch├╝ssel voller Wasser schl├Ągt, so erz├Ąhlen es Experten, kann erfahren, warum die Wirkung halbautomatischer Schusswaffen so t├Âdlich und so grausam ist. So wie das Wasser dann zu allen Seiten spritzt, so in etwa zerfetzt auch die Munition einer AR-15 die Oberfl├Ąche, auf die sie trifft.