Offenbar redet Nancy Pelosi dem Präsidenten ins Gewissen

5.45 Uhr: Wie der Sender CNN berichtet, soll offenbar auch Nancy Pelosi dem US-Präsidenten einen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen nahegelegt haben. Die Spitzendemokratin soll Joe Biden diesen Vorschlag in einer privaten Unterredung unterbreitet haben. Demnach fürchten die Demokraten, dass sie bei der Wahl am 5. November nicht nur das Repräsentantenhaus nicht zurückgewinnen werden, sondern auch noch die Mehrheit im Senat verlieren könnten. Umfragen hätten dies gezeigt, schrieb CNN-Journalistin MJ Lee bei X.

Trumps Vizekandidat Vance setzt Fokus auf Arbeiterklasse

Vance, der es vom Kind einer alleinerziehenden Mutter zum Yale-Absolventen und erfolgreichen Risikokapitalgeber gebracht hat, will sich direkt an die Arbeiter- und Mittelschicht in den wahlentscheidenden Bundesstaaten Pennsylvania, Wisconsin und Michigan wenden – drei "Swing States" im Rust Belt, die die Wahl am 5. November entscheiden könnten.