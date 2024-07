Joe Biden zieht seine Kandidatur zurück. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris will nun gegen Trump antreten. Alle Informationen im Newsblog.

23.08 Uhr: Nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaft stehen den Demokraten turbulente Wochen bevor: Die Arbeit, die man jetzt leisten müsse, sei "beispiellos", aber klar, teilte die Parteispitze mit. Man werde in den kommenden Tagen "einen transparenten und geordneten Prozess in Gang" setzen, um als geeinte Partei einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu bestimmen, der oder die den Republikaner Donald Trump im November schlagen könne. Die Delegierten seien sich ihrer Verantwortung bewusst, dem amerikanischen Volk rasch einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren.

19.46 Uhr: Joe Biden tritt nicht gegen Donald Trump an und zieht seine Kandidatur zurück. Jetzt will er sich auf seine Präsidentschaft konzentrieren und stellt sich hinter Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie will die Nominierung gewinnen und im November gegen Trump antreten.