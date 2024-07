Selenskyj und Trump telefonieren

0.45 Uhr: Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und angekündigt, bei einer Rückkehr ins Weiße Haus den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Ich bin Präsident Selenskyj dankbar dafür, dass er sich an mich gewandt hat, denn als Ihr nächster Präsident der Vereinigten Staaten werde ich der Welt Frieden bringen und den Krieg beenden, der so viele Menschenleben gekostet und unzählige unschuldige Familien zerstört hat", erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte das Telefonat. Er habe Trump zu seiner Nominierung beglückwünscht. Selenskyj schrieb auf X, er habe das versuchte Attentat auf Trump verurteilt und sich zu einem persönlichen Treffen bereit erklärt. "Ich habe festgestellt, dass der Schutz der Freiheit und der Unabhängigkeit unseres Landes in den USA von beiden Parteien und beiden Kammern unterstützt wird", sagte er weiter.

Großspender zu Biden: Die Zeit ist abgelaufen

23.01 Uhr: Michael Moritz, ein milliardenschwerer Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley und einer der wichtigsten Spender der Demokraten, fordert Präsident Biden zum Rücktritt auf. "Traurigerweise hat Präsident Biden die Wahl: Eitelkeit oder Tugend", sagte Moritz am Freitag in einer E-Mail an die New York Times. "Er kann entweder das Land zu dunklen und grausamen Zeiten verdammen oder auf die Stimme von Vater Zeit hören. Die Zeit ist abgelaufen." Moritz spielte wohl darauf an, dass er mit einer Niederlage Bidens rechne und mit einem Trump-Sieg dunkle Zeiten auf die USA zukämen. Der Unternehme hat bislang 7,8 Millionen US-Dollar für Biden und Kampagnen gegen Trump ausgegeben.

Demokrat: Biden erkannte mich nicht mehr