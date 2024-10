Die Raketenangriffe des Iran auf Israel spitzen auch den amerikanischen Wahlkampf zu. Während Trump mit alarmierenden Botschaften seine Wähler mobilisieren will, stellt sich den Demokraten die Frage: Wie reagieren Biden und Harris auf die Eskalation?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Ausgerechnet am Tag des heftigen Raketenangriffs des Iran auf Israel veröffentlichte der amerikanische Außenminister Antony Blinken einen ausführlichen Gastbeitrag. Er erschien in dem bekannten Diplomatie-Magazin "Foreign Affairs" unter dem Titel "Amerikas Strategie der Erneuerung – Wiederaufbau von Führerschaft für eine neue Welt".

Das Timing hätte kaum unglücklicher sein können. Denn angesichts der neuerlichen Eskalation im Nahen Osten wirkte dieser Aufsatz beinahe wie das unfreiwillige Einverständnis des eigenen Scheiterns als Weltmacht, die gestaltet. Zumindest kann man diesen Eindruck gewinnen, wenn man die amerikanische Außenpolitik durch die Brille des Präsidentschaftswahlkampfes betrachtet.

Für komplexe Aufsätze, so wie jenen von Blinken, in denen man die langen Linien aufzeigt, ist in Wahrheit gerade keine Zeit. Zumindest kümmert sich darum kaum jemand. Es ist vielmehr eine Zeit für die schnellen, kurzen und leicht verfangenden Botschaften. Und niemand beherrscht diese Technik besser als Donald Trump.

Noch während die rund 200 Raketen auf Israel regneten, teilte der Republikaner gezielt ein Wahlkampfvideo, in welchem er ein düsteres Bild der Welt und der amerikanischen Führerschaft zeichnete.

Zugleich ließ er die Amerikaner mit einem für Trump typischen Posting wissen: "Schaut euch die Welt heute an – seht euch die Raketen an, die gerade im Nahen Osten fliegen, seht euch an, was mit Russland/der Ukraine passiert, seht euch die Inflation an, die die Welt zerstört. NICHTS VON DEM IST PASSIERT, ALS ICH PRÄSIDENT WAR!" Wie er konkret die Konflikte verhindern oder lösen würde, bleibt Trump weiterhin schuldig. Sein bislang einziges Argument ist er selbst. Vor ihm hätten Welt, samt ihren Bösewichten, Respekt. Wer ihn wählt, solle darauf einfach vertrauen.

Zwei komplett konträre Ansätze

Und somit offenbarten sowohl der lange Aufsatz des amerikanischen Außenministers Antony Blinken als auch die knappen Botschaften von Donald Trump an diesem Tag, wie unterschiedlich die Sichtweisen auf die amerikanische Weltpolitik sind.

Für die aktuelle demokratische Regierung von Joe Biden und Kamala Harris ist die Lage sowohl komplex als auch klar. Dem aggressiven Verhalten des Iran sei am besten beizukommen, indem man langfristig immer weiter den diplomatischen Druck erhöht und die militärische Präsenz in der Region zur Abschreckung verstärkt. In Blinkens außenpolitischem Aufsatz wurde die Schuld für die aktuelle Situation der vergangenen Trump-Regierung angelastet.

Stellvertretend für die Biden-Regierung kritisierte er Trump scharf dafür, aus dem Iran-Atomdeal ausgestiegen zu sein. Der Ausstieg habe "Teherans Atomprogramm aus seiner Einhegung befreit" und untergrabe somit die Sicherheit der USA und ihrer Partner. Darum habe sich die Biden-Regierung auch immer für eine Rückkehr zu einem Atomabkommen eingesetzt und gleichzeitig ein strenges Sanktionsregime aufrechterhalten.

Anhand der Eskalation im Nahen Osten machte Blinken auch die Verbindung zwischen Russlands Krieg in der Ukraine und dem Iran deutlich. Er stellte fest, dass Putin nunmehr auf die Unterstützung von Verbündeten wie dem Iran angewiesen ist, weil sie ihm beim Bau von Drohnenfabriken und der Lieferung von ballistischen Raketen helfen. Diese Ausrichtung unter revisionistischen Staaten stelle eine umfassendere Bedrohung für die globale Stabilität dar, so Blinken.