77 Nobelpreisträger haben sich in einem offenen Brief gegen die Nominierung des Impfgegners Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister ausgesprochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nobelpreisträger sprechen sich gegen Kennedy als Minister aus

3 Uhr: 77 Nobelpreisträger haben sich am Montag in einem offenen Brief gegen die Nominierung des Impfgegners Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister in der künftigen Regierung von Donald Trump ausgesprochen. In Anbetracht von Kennedys Vorgeschichte würde seine Beauftragung mit der Leitung des Ministeriums "die Gesundheit der Bevölkerung gefährden", erklären die Preisträger aus den Bereichen Medizin, Chemie, Physik und Wirtschaft.

Der 70-jährige Spross der berühmten Kennedy-Dynastie sorgte in der Vergangenheit mit abstrusen Behauptungen und Geschichten für Schlagzeilen. Hier lesen Sie mehr.

"Abgesehen davon, dass es ihm an Referenzen oder einschlägiger Erfahrung in den Bereichen Medizin, Wissenschaft, öffentliches Gesundheitswesen oder Verwaltung mangelt, war Herr Kennedy ein Gegner vieler die Gesundheit schützender und lebensrettender Impfungen, wie etwa derjenigen, die Masern und Polio verhindern", heißt es in dem Schreiben. "Wir fordern Sie dringend auf, gegen die Bestätigung seiner Ernennung zu stimmen."

Unter den Unterzeichnern ist etwa der US-Immunologe Drew Weissmann, der ebenso wie die ungarische Biochemikerin Katalin Karikó im Jahr 2023 mit dem Medizin-Nobelpreis geehrt wurde, weil sie mit ihrer Grundlagenforschung die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus ermöglicht hatten.

Montag, 9. Dezember

Trump droht Verbündeten mit US-Austritt aus der Nato

15.48 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat mit einem Austritt der USA aus der Nato gedroht, sollten die anderen Verbündeten nicht mehr für Verteidigung ausgeben. "Sie müssen ihre Rechnungen bezahlen", sagte Trump in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit NBC News. Er fügte hinzu, er würde einen Austritt der USA aus dem Militärbündnis "absolut" in Betracht ziehen, sollten die Nato-Verbündeten sein Land nicht "fair" behandeln.

Trump tritt sein Amt am 20. Januar an. Schon während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident waren die US-Beziehungen zur Nato angespannt. Trump warf den Nato-Partnern vor, zu wenig in die Verteidigung zu investieren. Im Frühjahr bekräftigte Trump im Wahlkampf, er werde zahlungssäumigen Nato-Partnern nicht zu Hilfe kommen, wenn diese angegriffen würden. Vielmehr würde er die Russen dann sogar ermutigen, mit ihnen zu tun, "was immer sie wollen". Mehr dazu lesen Sie hier.

Waffenlobby: Trump hat Vertrauen in uns verloren

2.24 Uhr: Die US-Waffenlobbyorganisation NRA glaubt, dass der designierte Präsident Donald Trump das Vertrauen in sie verloren hat, so ein Spitzenfunktionär in einem internen Brief. Das berichtet die "New York Times". Bill Bachenberg, der erste Vizepräsident fordert, dass die NRA sich neu formieren müsse, um den neuen Vorsprung der Republikanischen Partei im Kongress bei den Zwischenwahlen im Jahr 2026 zu schützen. Bachenberg, ein überzeugter Anhänger Trumps, teilte seinen Vorstandskollegen mit, dass Trump während der diesjährigen Wahl verärgert darüber war, dass sich die NRA nicht stärker für seinen Sieg eingesetzt hatte.