Riskante Planspiele mit Rechtspopulisten

"Weniger von der Leyen, mehr von der Freiheit"

Das heißt jedoch nicht, dass die FDP-Abgeordneten von der Leyen im Ernstfall tatsächlich hängen lassen würden, im Gegenteil: Schon 2019 hatte die liberale Fraktion Renew Europe von der Leyen nach anfänglicher Kritik unterstützt. So könnte es auch dieses Mal kommen, sollte von der Leyen glaubhaft versichern, dass sie etwas tun will gegen die ausufernde EU-Regulierung. Auch Parteichef Christian Lindner sagte unlängst in einem Interview: Eine Wiederwahl der Kommissionschefin hänge von den Inhalten ab – und ließ sich damit alle Optionen offen.

Wie auf dem Basar

So wie Lindner halten es aktuell viele Akteure: Sie scheinen von der Leyen den Tag nach der Wahl so ungemütlich wie möglich machen zu wollen. Auch die Staats- und Regierungschefs Europas werden sich ihre Unterstützung teuer erkaufen lassen, von der Leyen wiederum wird Europas Anführer mit Zugeständnissen zu besänftigen suchen.

SPD und Grüne hoffen, dass der Verhandlungsdruck auf von der Leyen am Ende so hoch sein wird, dass sie ihre Rechtsverschiebung abbläst. Umgekehrt kann auch von der Leyen ihren Flirt mit Meloni als Druckmittel einsetzen, um ihre Verhandlungsgegner weichzukochen, nach dem Motto: 'Wenn ihr nicht wollt, habe ich Alternativen.' Nach dem 9. Juni könnte es wie auf dem Basar zugehen, doch am Ende, so die Hoffnung vieler, könnte trotzdem eine stabile Mehrheit ohne Rechtsaußen zustande kommen.