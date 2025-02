Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Haltung von US-Präsident Donald Trump gerügt, US-Militärhilfen für die Ukraine an das lukrative Geschäft mit Seltenen Erden zu knüpfen. "Die Ukraine wird angegriffen und wir stehen ihr bei, ohne uns das bezahlen zu lassen", sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstag) mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. "Das sollte die Haltung aller sein", forderte er.

Trump hatte Anfang Februar gesagt, er wolle mit der Ukraine ein Abkommen aushandeln, das die Lieferung Seltener Erden aus der Ukraine an die USA im Gegenzug für "das, was wir ihnen geben", festlegt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich offen für US-Investitionen in das Geschäft gezeigt.