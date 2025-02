Zuckerbrot und Peitsche

Sollte sich Trump nicht darauf einlassen, blieben wohl nur noch harte Gegenmaßnahmen. Den Schritt ist China bereits gegangen . Das Finanzministerium in Peking erklärte, dass ab dem 10. Februar Zölle in Höhe von 15 Prozent auf US-Kohle und verflüssigtes Erdgas erhoben werden. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen sollen 10 Prozent gelten. Zudem hat China eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den US-Technologiekonzern Google eingeleitet.

So könnte die EU gezielt Zölle erheben, die einflussreiche Unternehmen in republikanisch geführten Bundesstaaten treffen. "Auf die politischen Schmerzpunkte in den USA drücken", nennt Matthes das. Das könnte dabei helfen, die USA von Zöllen gegen die EU abzuschrecken.

Wie die Handelsbeziehungen der Verbündeten auf beiden Seiten des Atlantiks in der Zukunft aussehen werden, ist offen. "Es kommt auf die nächsten Wochen an", sagt Matthes. Wird Trump die Zölle gegen Mexiko und Kanada doch noch erheben oder ganz davon ablassen? "Am Ende könnte das alles auch nur eine leere Drohung gewesen sein, um sich als der starke Mann zu inszenieren", sagt Matthes. "Oder er will wirklich mehr?"