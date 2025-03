Die Bundesregierung will zusätzliche Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von etwa drei Milliarden Euro freigeben. Darüber informierte Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) am Mittwoch den Haushaltsausschuss des Bundestages vorbehaltlich der Zustimmung des Gremiums, wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider erfuhr.