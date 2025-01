Deutschland gibt bisher rund 2,1 Prozent des BIP für Verteidigung aus

"Heute würde ich zur Bundeswehr gehen"

Habeck dachte über Politik-Aus nach

Auf die Frage nach den Gründen sagte Habeck: "Die Erfahrung in der Ampel. Vertrauen hat gelitten. In die Politik insgesamt, in Personen, auch in meine", sagte er. In dieser Phase habe er sich gefragt: "Kann ich noch Vertrauen zurückgewinnen – in meine Person, in die Grünen und in das demokratische System dieses Landes?"