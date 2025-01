Die Union hatte das sogenannte "Zustrombegrenzungsgesetz" schon im September eingebracht, aber keine demokratische Mehrheit dafür gefunden. Es lag seitdem im Innenausschuss, vergessen, wohl auch von vielen in der Union. Aber nicht von der AfD. Die kündigte am Wochenende an, es selbst einbringen zu wollen.

Das wäre ein Coup gewesen, der die Union zunächst in Schockstarre versetzte. Sie nahm die Ankündigung ernst, glaubte, dass die AfD ihr Gesetz tatsächlich vorantreiben könnte, auch wenn die Bundestagsverwaltung auf Anfrage sagt, dass das so einfach nicht sei. Die Union wollte der AfD diesen Coup nicht zugestehen – und beschloss, das Gesetz am Freitag selbst auf die Tagesordnung zu setzen – zusätzlich zum Fünf-Punkte-Plan am Mittwoch.

Wohl wissend, dass dabei eine Mehrheit mithilfe der AfD drohte, warb Merz bei Grünen und SPD um Zustimmung für sein Gesetz. Vergeblich.

Merz lehnte Verhandlungen vorab mehrfach ab

Beide Parteien sind gegen das Gesetz. Besonders die Aussetzung des Familiennachzugs wollen sie nicht mittragen. Nach dem ersten Tabubruch am Mittwoch drängten sie Merz, umzukehren, nicht noch einmal eine Mehrheit mit der AfD zu provozieren. Nur so könne der CDU-Chef Vertrauen zurückgewinnen. Merz lehnte ab und versuchte stattdessen, noch einmal einen Kompromiss zu verhandeln.

Am Freitagmorgen kommt schließlich Bewegung in die Sache. Die FDP hat einen neuen Plan, beschlossen in einer am Vorabend anberaumten Sitzung der Fraktion und des Parteivorstands am Morgen um 8 Uhr. Sie will beantragen, den Gesetzentwurf der Union noch einmal in den Innenausschuss zu überweisen. Damit wäre die Abstimmung am Freitag abgeblasen worden. Grund dafür: Die Stimmung in der Sitzung, so erfährt es t-online später, soll angespannt gewesen sein. Manch einer sagt: "schlecht".

Mehrere Abgeordnete melden sich zu Wort, deuten Unwohlsein an, erneut mit der AfD abzustimmen. Zwischen 15 und 20 Liberale, so heißt es, wollen diesmal nicht zustimmen. Darunter auch Promis der Fraktion, wie Innenexperte Konstantin Kuhle und Fraktionsvize Carina Konrad. Also wägt Fraktionschef Christian Dürr ab und entscheidet sich zunächst für den Verweis in den Ausschuss.