"Was war das denn?"

In einer intensiven letzten Bundestagssitzung vor der Neuwahl gerieten die Parteien aneinander. Besonders Olaf Scholz und Friedrich Merz attackierten einander scharf.

In der letzten Bundestagssitzung vor der Neuwahl am 23. Februar lieferten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) einen intensiven Schlagabtausch. Auch Vertreter anderer Parteien sorgten mit teils scharfen Attacken und kontroversen Forderungen für hitzige Wortgefechte. Themen waren unter anderem Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Klimapolitik und Migration.

Scholz eröffnete die Debatte mit einer scharfen Kritik an Merz und der Union. Er warf dem CDU-Chef vor, mit seiner Migrationspolitik den europäischen Zusammenhalt zu gefährden: "Konrad Adenauer hat Europa geeinigt, Helmut Kohl hat Europa gestärkt, Angela Merkel hat Europa zusammengehalten. Und Friedrich Merz tritt an, Europa zu Grabe zu tragen?" Zudem kritisierte er die Steuerpläne der Union als zutiefst ungerecht: Während das reichste Prozent jährlich Steuergeschenke von 34.000 Euro bekäme, würde eine Friseurin nur um zehn Euro im Monat entlastet.

Scholz attackiert Merz – der kontert

Scholz warb für einen höheren Mindestlohn von 15 Euro und sprach sich für eine Reform der Schuldenbremse aus. Zudem schlug er einen Steuerbonus für Unternehmen vor, die in Deutschland investieren.

Merz hielt dagegen und eröffnete seine Rede mit den Worten: "Was war das denn? 25 Minuten abgelesene Empörung über den Oppositionsführer." Er warf der Ampel-Regierung wirtschaftliches Versagen vor: "50.000 Unternehmensinsolvenzen in Ihrer Amtszeit, 100 Milliarden Euro Kapitalabfluss jährlich – das ist Ihre Bilanz, Herr Scholz!" Die Regierung habe mit "Trickserei" versucht, Corona-Kredite für den Klima- und Transformationsfonds umzuwidmen, was das Bundesverfassungsgericht gestoppt habe. Auch die geplanten Steuererhöhungen der SPD kritisierte er scharf.