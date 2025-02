"Gezielte Kampagnenarbeit der CDU"

Dagegen verteidigt die SPD ihren Kanzler entschieden gegen die Berichterstattung. So erklärte Generalsekretär Matthias Miersch : „Focus Online rückt die Aussage von Olaf Scholz bewusst in einen rassistischen Kontext, obwohl er klargestellt hat, dass dieser Vorwurf absurd ist. Das ist keine seriöse Berichterstattung, sondern gezielte Kampagnenarbeit im Sinne der CDU ." Die CDU inszeniere eine Empörungswelle, die erste zehn Tage nach dem angeblichen Vorfall losgetreten werde. "Das riecht nach einer gezielten Kampagne."

Darüber hinaus will das Kanzleramt jetzt presserechtlich Schritte gegen 'Focus Online' in die Wege leiten und hat den Presserechtsanwalt Christian Schertz eingeschaltet. Dieser erklärte in einer Mitteilung, die in dem Bericht in indirekter Rede unterstellte Formulierung "der Schwarze" sei von Olaf zu keinem Zeitpunkt ausgesprochen worden.