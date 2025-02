Liveblog zur Bundestagswahl Notbetrieb in Cottbus – Scholz geht joggen

Von t-online , FIN , KON , das , jaf , jcz Aktualisiert am 23.02.2025 - 09:52 Uhr Lesedauer: 8 Min.

Player wird geladen Hat der Bundestag ein Bunker? Sieben Mythen und Fakten im Video. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

In Cottbus laufen die Wahllokale mit Notstrom. Der Bundespräsident hat schon gewählt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Loading... Embed

Söder gibt seine Stimme ab

9.50 Uhr: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat zusammen mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder seine Stimme in seiner Heimatstadt Nürnberg abgegeben.

Mario Voigt hat gewählt

9.29 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat in einem Wahllokal in Jena seine Stimme abgegeben.

Cottbus: Wahllokale werden mit Notstrom betrieben

9.06 Uhr: Nach einem Stromausfall am späten Samstagabend werden die Wahllokale im Norden von Cottbus teilweise mit Notstromaggregaten betrieben. Dies habe aber keinerlei Auswirkungen auf den Ablauf der Wahl, so eine Sprecherin des Brandenburger Lagedienstes. Was genau zu dem Stromausfall geführt habe, sei zur Stunde noch unbekannt, man gehe aber davon aus, dass die Stromversorgung zwischen 10 und 11 Uhr wieder hergestellt sei, so die Sprecherin weiter.

8.50 Uhr: Der noch amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) startet den Wahltag mit sportlicher Ertüchtigung und geht zusammen mit seinen Personenschützern eine Runde Joggen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Wahl.

Der Bundespräsident hat gewählt

8.49 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt zusammen mit seiner Frau, Elke Büdenbender, in einem Wahllokal in Berlin-Dahlem seine Stimme ab.

Steinmeier dankt der Bundeswahlleitung und allen Wahlhelfern für ihre Arbeit im Anbetracht der knappen Vorbereitungszeit und appelliert an alle Wähler: "Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, gehen Sie wählen, bestimmen Sie mit über die Zukunft unseres Landes und wählen Sie in dem Bewusstsein, dass Ihre Stimme die Entscheidende sein könnte".

Elon Musk macht weiter AfD-Werbung

8.11 Uhr: Elon Musk macht auch am Wahltag weiter Werbung für die AfD. So hat er ganz oben auf seinem X-Profil einen Pro-AfD-Beitrag fixiert. Der Beitrag, der aus dem Wort "AFD!" gerahmt von drei Deutschlandflaggen-Emojis besteht, wurde bisher schon mehr als 67.500-mal geliket.

Wahllokale haben geöffnet