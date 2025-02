Nach der Bundestagswahl versammelten sich die Spitzenkandidaten der Parteien zu einer Diskussionsrunde. Dabei griff unter anderem der Vizekanzler Alice Weidel scharf an.

Weidel: Schuldfrage in der Ukraine "einseitig gestellt"

Neben der Regierungsbildung wurde auch über Außenpolitik gestritten. AfD-Chefin Weidel bezeichnete die Schuldfrage im Krieg als "einseitig gestellt" und stellte damit infrage, dass Russland die Ukraine angegriffen habe und damit Verursacher des Krieges sei. Robert Habeck widersprach ihr scharf und rief: "Glaubt ihr nicht! Das ist eine Lüge, was hier verbreitet wird!" Auch Markus Söder stimmte Habeck in seiner Kritik an Weidel zu.