Steckbrief Lars Klingbeil Führt er die SPD wieder an die Spitze der Politik?

Von t-online , FIN 26.02.2025 - 11:06 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Lars Klingbeil, Bundesvorsitzender der SPD (Archivbild): Ab sofort ist er auch der neue Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. (Quelle: Noah Wedel/imago-images-bilder)

Ein historisch schlechtes Ergebnis zwingt die SPD, nach der Bundestagswahl umzudenken. Jetzt wird ein altbekanntes Gesicht zum Hoffnungsträger der Partei.

Nach dem desaströsen Wahlergebnis, das die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten und Noch-Kanzler Olaf Scholz am Sonntag eingefahren hat, war klar: Die Partei muss sich grundlegend erneuern, wenn sie wieder den Status einer Volkspartei beanspruchen will. Am Wahlabend im Willy-Brandt-Haus beschreibt Scholz das Ergebnis als "bitter" und betont, dass er die Verantwortung dafür übernehmen werde. Zwar bleibt er als einfacher Abgeordneter im Bundestag, doch ein bedeutsames Parteiamt will der 66-Jährige nicht mehr übernehmen.

SPD-Co-Vorsitzender Lars Klingbeil kündigt derweil an, personelle Konsequenzen aus dem schlechten Wahlergebnis ziehen zu wollen. Schnell wird jedoch klar: Er meint damit nicht sich selbst, sondern vor allem Olaf Scholz. Klingbeil will nicht nur an der Spitze der SPD bleiben – er strebt nach noch mehr Einfluss.

Nachdem der bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich mit 65 Jahren seinen Rückzug erklärt und in einem Brief an die Fraktion betont, dass nun Jüngere nachfolgen müssten, greift Klingbeil nach der nächsten Machtposition. Mit breiter Unterstützung aus der Partei will er nicht nur SPD-Vorsitzender bleiben. Am heutigen Mittwoch stimmt die SPD-Fraktion über Lars Klingbeil als möglichen Chef ab.

Doch wer ist dieser altbekannte Hoffnungsträger der SPD – und wofür steht Lars Klingbeil politisch?

Steckbrief Lars Klingbeil

Beruf: Bundesvorsitzender der SPD, stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen und Verteidigungsausschuss, Bundestagsabgeordneter für den Heidekreis und den Landkreis Rotenburg

Geburtstag: 23. Februar 1978

Sternzeichen: Fisch

Geburtsort: Soltau

Familienstand: Verheiratet

Ausbildung: Studium der Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichte

Wofür steht Klingbeil politisch?

Von 2003 bis 2007 war Lars Klingbeil stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD-Jugendorganisation Jusos, die traditionell dem linken Flügel der Partei zugeordnet wird. Nach eigenen Angaben war er vor seiner politischen Karriere auch in einer Antifa-Gruppe aktiv. Seit seinem Einzug in den Bundestag 2009 gehörte er zur Parlamentarischen Linken der SPD. Doch 2015 vollzog er einen überraschenden Kurswechsel: Seitdem ist der heutige Parteivorsitzende Mitglied des "Seeheimer Kreises", der als konservativer Flügel der Sozialdemokraten gilt.

Mit seiner Mitgliedschaft im Verteidigungsausschuss setzt sich Lars Klingbeil für eine Erhöhung des Wehretats ein und befürwortet die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. Neben seinen offiziellen Parteiämtern ist der ehemalige Wehrdienstverweigerer zudem Mitglied in den Präsidien der Lobbyvereine Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik und Förderkreis Deutsches Heer. In der aktuellen Debatte über eine verschärfte Migrationspolitik betonte Klingbeil, dass geschlossene Grenzen für die SPD keine Option seien – derartige Maßnahmen würden eine "rote Linie" überschreiten.

In der Partei gilt Klingbeil als ein bedachter Brückenbauer und guter Kommunikator. Nach internen Streitereien der Partei 2019 und Umfragewerten von gerade einmal zwölf Prozent nahm sich Klingbeil vor, die Partei wieder zu alter Stärke zurückzuführen. Seine Devise: "Gute Politik braucht Stabilität und Zusammenhalt."

Nach dem historisch schlechten Abschneiden der SPD bei der Europawahl mit 13,9 Prozent kündigte Lars Klingbeil eine interne Aufarbeitung des Wahlkampfs an. In einem Interview betonte er, selbst bewiesen zu haben, dass die SPD bei Bundestagswahlen erfolgreich sein könne. Obwohl Generalsekretär Kevin Kühnert für die Kampagne verantwortlich war und sich beide als Freunde bezeichneten, distanzierte sich Klingbeil nach der Niederlage plötzlich von ihm. Kühnert zog sich überraschend im vergangenen Herbst aus der Bundespolitik zurück.

Wo führt Klingbeil die SPD hin?