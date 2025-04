Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei den schwarz-roten Koalitionsgesprächen gilt die SPD bisher als die geschicktere Verhandlerin, in der Union wächst die Unruhe. Der frühere SPD-Wahlkampfmanager Matthias Machnig widerspricht – und sieht beide Seiten in einem Dilemma.

Eine halbe Billion Euro Schulden für die Infrastruktur, ein höherer Mindestlohn, dazu eine Reform der Schuldenbremse: In den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen scheint die SPD bisher die Nase vorn zu haben. Die Zugeständnisse der Union erwecken fast den Eindruck, als hätte die SPD die Wahl gewonnen – und nicht etwa ihr schlechtestes Ergebnis seit 140 Jahren eingefahren.

Der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, frühere Staatssekretär und Landesminister Matthias Machnig (SPD) sieht das anders: Das Finanzpaket sei kein Coup der Genossen gewesen, sondern eine Notwendigkeit. In zentralen Fragen wie der Steuer- und Wirtschaftspolitik gebe es keine Einigung, auch beim Migrationsthema sieht er bislang keine Fortschritte. Machnig, selbst ein erfahrener SPD-Verhandler, warnt: Wenn die sich anbahnende schwarz-rote Koalition die Wirtschaftskrise nicht überwinde, werde sie "schneller an Akzeptanz verlieren, als ihr lieb ist".

t-online: Herr Machnig, wie laufen die Koalitionsverhandlungen aus Ihrer Sicht?

Matthias Machnig: Es ist ungewöhnlich, dass die Öffentlichkeit mit Papieren überschwemmt wird. Die Koalitionäre hatten Vertraulichkeit verabredet. Was der taktische Zweck hinter diesen Leaks sein soll, hat sich mir noch nicht erschlossen, weil dadurch erkennbar wird, wer für welche Position steht. Am Ende wird es einen Abzählreim geben, wer in welchem Bereich gewonnen hat. Das schadet allen. Das größere Problem ist aber, dass ich bisher keine klare Linie sehe, weder in der Finanz-, Steuer- und Wirtschaftspolitik noch in der Priorisierung von notwendigen Reformen.

Aber für die SPD läuft es gar nicht schlecht, oder? 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur, Reform der Schuldenbremse, ein Bekenntnis zu 15 Euro Mindestlohn, die Migrationswende nur in Abstimmung mit den EU-Nachbarn – man könnte fast meinen, die SPD hätte die Wahl gewonnen.

Das Finanzpaket erklärt sich eher durch den Trump-Moment. Nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen Trump und Selenskyj mussten Deutschland und Europa eine Antwort finden. Die Befürchtung war, dass Trump sich in seiner State-of-the-Union-Rede noch weiter von der Nato entkoppeln würde. Die Staats- und Regierungschefs der EU reagierten mit einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben und wollen dafür die europäischen Schuldenregeln lockern. Der Druck auf Deutschland war entsprechend groß, Union und SPD nutzten ihn, um das Finanzpaket zu schnüren. Für die SPD war das ein akzeptabler Weg, für Friedrich Merz ein bequemer Ausstieg aus dem Kartenhaus namens CDU-Wahlprogramm, das mit der Realität wenig zu tun hatte.

Berichten zufolge treten die Sozialdemokraten professioneller und sortierter auf als die Unionsverhandler. Für aktuelle Zahlen können die Genossen etwa auf Regierungsdokumente aus den SPD-geführten Ministerien zurückgreifen. Sehen Sie kein besonderes Verhandlungsgeschick Ihrer Parteikollegen?

Ich sitze nicht mit am Tisch, daher kann ich die Kolportage in den Medien nicht überprüfen. Ich jedenfalls kann keine klare Linie erkennen, weder bei der Union noch bei der SPD. Eine Lösung für den unterfinanzierten Verteidigungshaushalt zu finden, war eine Notwendigkeit, ebenso für die marode Infrastruktur. Aber in der Migrationsfrage gibt es lediglich semantische Kompromisse, auch beim Mindestlohn gibt es nur eine vage Einigung. Wie die Koalition die milliardenschweren Haushaltslöcher und die Defizite in den Sozialversicherungen beseitigen will, ist ebenfalls unklar. In der Wirtschafts- und Innovationspolitik, also bei der Frage, wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum jenseits der Finanzpakete gefördert werden sollen, bleibt nebulös.