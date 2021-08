LIVEWahlkampfstart der Union

Laschet trifft auf Söder und Merkel

21.08.2021, 11:41 Uhr | dpa

CDU und CSU starten in Berlin in die Schlussphase des Bundestagswahlkampfes: Armin Laschet, Markus Söder sowie Angela Merkel treten auf. Verfolgen Sie ihrer Reden hier im Livestream.





Vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte starten die Unionsparteien in die Schlussphase des Bundestagswahlkampfs. Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet will bei der zentralen Auftaktveranstaltung in Berlin gemeinsam mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder und der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus der Defensive kommen. Ein eigentlich geplantes Dreitageprogramm der Union zum Wahlkampfauftakt war wegen der Flutkatastrophe abgesagt worden.

Im Berliner Tempodrom wollen Laschet, Söder und Merkel Reden halten. Außerdem soll zu Wahlkämpfern vor Ort geschaltet werden – die Union beginnt an diesem Tag im ganzen Bundesgebiet parallel ihre Wahlkampfaktionen. Hier sehen Sie die Reden im Livestream.