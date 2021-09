ARD-Wahlarena

Olaf Scholz stellt sich den Fragen der Bürger

07.09.2021, 19:33 Uhr | dpa, t-online, cck

Kanzlerkandidat Scholz bei einem Wahlkampfauftritt: Er stellt sich am Dienstag den Fragen der Bürger in der ARD-Wahlarena. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa)

Noch vor wenigen Wochen war die SPD in Umfragen bei der Bundestagswahl abgeschlagen, nun führt sie. Kann Kanzlerkandidat Scholz im Gespräch mit Bürgern in der ARD-Wahlarena bestehen?

Der Kanzlerkandidatin der SPD, Olaf Scholz, stellt sich am heutigen Dienstag in Lübeck den Fragen der Wählerinnen und Wähler. Um einen möglichst großen Querschnitt der Bevölkerung zu erreichen, wird ein Großteil des Publikums in Lübeck mit Hilfe von Meinungsforschern ausgewählt. Die sogenannte Wahlarena wird ab 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Scholz liegt mit seiner SPD in den Umfragen derzeit in Führung. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts "Forsa" für RTL/ntv kommt die SPD aktuell auf 25 Prozent und liegt damit deutlich vor der CDU/CSU mit Kanzlerkandidat Armin Laschet (19) und der den Grünen mit Annalena Baerbock (17).

In der Wahlarena stellte sich bereits am Montag Baerbock den Fragen der Bürger, Armin Laschet folgt am 15. September.