Nach Unions-Wahlschlappe

Laschet bestreitet klaren Regierungsauftrag für SPD

Einen Tag nach der Wahlschlappe ist Armin Laschet vor die Presse getreten. Der CDU-Chef betont: Weder die Union noch die SPD hätten einen klaren Regierungsauftrag. Lesen Sie die Pressekonferenz im Liveticker nach.

Die Union um Armin Laschet hat bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Mit 24,1 Prozent landeten CDU/CSU lediglich auf dem zweiten Platz hinter der SPD. Noch ist unklar, aus welchen Parteien die zukünftige Regierung bestehen wird: SPD mit Grünen und FDP oder setzt sich doch die Union durch?

Nach SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist auch CDU-Chef Armin Laschet vor die Presse getreten und hat Stellung zum Absturz der Union bezogen. "Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten – auch wir nicht", sagte Laschet in Berlin.



Lesen Sie sein Statement im t-online-Liveticker nach:

14.40 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet. In Kürze finden Sie an dieser Stelle eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen.

14.38 Uhr: Frage: Auf Augenhöhe begegnen, wie geht das?

Laschet: FDP und Grüne hätten sehr gute Ergebnisse erzielt. "Olaf Scholz und ich sind, finde ich, zur gleichen Demut aufgerufen." Auch mit 24 Prozent habe man nicht den Anspruch aufs Kanzleramt. Man müsse dem möglichen Koalitionspartner den nötigen Respekt entgegenbringen.

14.37 Uhr: Frage: Wie geht es Ihnen emotional?

Laschet: "Naja, ich hätte gerne auf Platz eins gelegen." Das Jahr sei besonders intensiv. Es hätte viele Hassattacken geben, "schon etwas, was einen berührt". Die Verpflichtung, wenn man so knapp hinten lege, weiter an einer Lösung zu arbeiten, erfahre Unterstützung vom Bundesvorstand.

14.35 Uhr: Frage: Was passiert mit den Zukunftsteams?

Laschet: "Zukunftsteams sind Zukunftsteams." Jeder werde in der Neuaufstellung seine Rolle spielen.



Ziemiak: "Diesen Prozess müssen wir ja jetzt umso mehr vorantreiben."

14.34 Uhr: Können Sie ausschließen, als Vizekanzler in eine Regierung einzutreten?

Laschet: "Wir schließen überhaupt nichts aus unter Demokraten." Das stehe derzeit jedoch nicht zur Debatte.

14.33 Uhr: Frage: Was machen Sie mit Ihrer Aufgabe in NRW als Ministerpräsident?

Laschet: Er habe die Aufgaben als Ministerpräsident sehr ernsthaft weitergeführt, trotz eines anspannendes Bundestagswahlkampfes. Dies werde er auch bis zu einem Wechsel fortführen.

14.32 Uhr: Frage: Warum soll Brinkhaus Fraktionsvorsitzender bleiben?

Laschet: Es sei noch nicht klar, wann man den Fraktionsvorsitzenden wähle, "weil es eine außergewöhnliche Situation ist." Die Frage der Regierung sei am heutigen Tag noch nicht beantwortet.

14.31 Uhr: Frage: Erst abwarten, ob die Gespräche von Herrn Scholz erfolgreich sind?

Laschet: "Ich habe gestern nicht den Eindruck erweckt, als wenn ich erst mit Herrn Scholz reden wollte." Er wisse nicht, wer wann mit Scholz redet. Das Ergebnis von Platz zwei "ist kein Regierungsauftrag". Es gebe keine Reihenfolge für die Gespräche. Erst einmal treffen sich FDP und Grüne. "Es ist eine Lage, die Deutschland so noch nicht erlebt hat." Die Gespräche müssten mit hohem Verantwortungsbewusstsein geführt werden.

14.30 Uhr: Frage: Auf Wahl zum Fraktionsvorsitzenden verzichten?

Laschet: "Im Präsidium war es nicht so, wie Sie es schildern." Er habe vorgeschlagen, dass Brinkhaus Fraktionsvorsitzender bleiben soll. "Ich werde Ralph Brinkhaus morgen als Fraktionsvorsitzenden vorzuschlagen." Er selbst stehe nicht für dieses Amt zur Verfügung. Brinkhaus verkörpere Kontinuität.

14.29 Uhr: Frage: Wie groß ist der Rückhalt dafür, dass Sie Parteichef bleiben?

Laschet: Es habe niemand Zweifel geäußert, dass die Union in dieser Lage ihre Bereitschaft zur Regierung erklären müsse.

14.27 Uhr: Frage: Sondierungen mit FDP und Grünen – könnte Union ihre Marke verlieren?

Laschet: "Wir werden natürlich unseren Markenkern nicht aufgeben." Die Kernthemen des Wahlkampfes seien mit beiden Partnern lösbar.

14.25 Uhr: Frage: Warum trotzdem Platz eins für sich beanspruchen?

Laschet: "Nein, ich beanspruche nicht Platz eins, wir sind Platz zwei." Es sei sehr gut, dass der Prozess unter den Demokraten in der Mitte stattfinden könne.

14.23 Uhr: "Dieser Prozess muss sehr intensiv sein." Die Sitzung sei von Selbstkritik geprägt worden, aber auch von einem "großen Bewusstsein von Verantwortung für dieses Land". Man habe diesen Geist heute gespürt, dass man mit einem starken Wahlprogramm angetreten sei. Nun können die Journalisten Fragen stellen.

14.21 Uhr: Die Analyse müsse "brutal offen" sein. Deshalb müsse man die Kampagne evaluieren und sich vor Ort der Diskussion stellen. "Eine Aufarbeitung und eine Wahlanalyse kann nicht in erster Linie nur durch die Gremien erfolgen, sondern sie muss die ganze Partei einbinden." Die Frage, wie man junge Leute erreiche, treibe ihn sehr um.

14.19 Uhr: Generalsekretär Paul Ziemiak hat nun das Wort. Die Kandidaten hätten einen "unglaublich engagierten Wahlkampf" geführt. "An ihnen hat es nicht gelegen." Es sei wichtig zu sagen, dass die Gründe nicht vor Ort in den Wahlbezirken zu suchen sind, die verloren haben, sondern woanders. Das bedeute eine klare und schonungslose Analyse. Man müsse sich bewusst sein, wo man verloren habe, etwa mit Blick auf Ostdeutschland. "Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt."

14.18 Uhr: "Die Volkspartei wird jetzt definieren, wie sie sich in Zukunft aufstellt."

14.16 Uhr: Man werde womöglich sehr bald darüber entschieden haben, mit wem man Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Es sei entscheidend, ob sich die Akteure gegenseitig zutrauen, ein neues Projekt für das Land zu beginnen. "Wir haben manche Wahlkreise verloren." Dort könne man die Enttäuschung sehen.

14.14 Uhr: Der Bundesvorstand der CDU sei sich einig, zu Gesprächen für eine sogenannte Jamaika-Koalition bereitzustehen. Eine Koalition müsse ein politisches Projekt sein, wo alle den Willen haben, etwas Positives für das Land zu gestalten. Das sei bei der Groko nicht der Fall. Zukunftskoalition und Nachhaltigkeit seien die Begriffe, die die nächste Koalition prägen sollten.

14.12 Uhr: "Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten – auch wir nicht." Die beiden großen Volksparteien müssten mit Demut vor den Wähler treten. Es seien Gespräche mit möglichen Partnern jetzt erforderlich. "Wir müssen uns da auf Augenhöhe begegnen." Die nächste Bundesregierung müsse nach aller Voraussicht nach drei Parteien verbinde. "Kanzler wird in Deutschland der, der eine Mehrheit im deutschen Bundestag hinter sich bringt."

14.10 Uhr: Auch in Regierungsverantwortung müsse eine Erneuerung der Union stattfinden, auf allen Ebenen. Es gebe auch eine Verantwortung für die Wählerinnen und Wähler, die CDU und CSU gewählt hätten, wollen, dass die Union Verantwortung übernehme und regiere. Eine Regierung unter Führung der Union sei das Beste. Das Ergebnis der Wahl stelle Deutschland vor große Herausforderungen.

14.08 Uhr: Die Pressekonferenz mit Armin Laschet und Generalsekretär Paul Ziemiak beginnt. "Dieses Ergebnis kann, darf und wird die Union nicht zufrieden stellen", sagt Laschet. Es gebe schmerzliche Verluste. "Es hat nicht gereicht für Platz eins, das war unser Anspruch." Ein Ergebnis unter 30 Prozent sei nicht der Anspruch der Union als Volkspartei. Besonders drastisch seien die Verlust ein Ostdeutschland, die Gründe seien vielschichtig. "Natürlich weiß ich, fass ich auch meinen persönlichen Anteil an diesem Wahlergebnis habe."