Regierungsbildung

Söder bedauert Absage an Jamaika-Bündnis

06.10.2021, 13:37 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online, lw

Grüne und FDP wollen mit der SPD Sondierungsgespräche führen. Für die Union scheint die Chance auf eine Regierungsbeteiligung gering wie nie. Markus Söder und Armin Laschet reagieren unterschiedlich auf die Entscheidung.

CSU-Chef Markus Söder bedauert die Entscheidung der Grünen und FDP, zunächst mit der SPD zu sondieren. "Wir haben jetzt endlich Klarheit", sagte Söder in München. Die Entscheidung sei de facto eine Absage an Jamaika. "Jetzt ist die Ampel die klare Nummer eins." Die Union habe ein ernsthaftes Angebot zu sehr konstruktiven Gesprächen gemacht, aber sie akzeptiere den Weg der beiden Parteien. Es gebe nun keine Hängepartie mehr.

Söder erklärte sich für weitere Gespräche über Jamaika bereit, aber betonte, dass die Union nicht "in einer Art Dauer-Lauerstellung" liegen werde. "Dies ist eine klare Richtungsentscheidung", sagte er zu den Äußerungen von Grünen und FDP für Gespräche mit der SPD. "Es wird sehr wahrscheinlich keine Regierung mit der Union geben." Er sei gespannt auf das Ergebnis der Ampel-Gespräche, so Söder. Er warf Grünen und FDP dennoch vor, dass diese sich noch nicht so deutlich auf die Ampel hätten festlegen müssen. Es wäre auch möglich gewesen, Parallelgespräche mit der Union zu führen. "Man spürt auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen", sagte der CSU-Chef mit Blick auf die Kürze des Statements von FDP-Chef Christian Lindner.

Laschet: "Wir liegen auf Platz zwei"

Nur kurz zuvor war bereits CDU-Chef Armin Laschet vor die Presse getreten. Er stehe auch weiterhin für ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP bereit, sagte er in einem eilig einberufenen Statement. Zugleich betonte er: "Wir respektieren, dass es jetzt gemeinsame Gespräche gibt zwischen FDP, den Grünen und der SPD." Die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liege bei den beiden Parteien.

Die Ausgangslage für die Regierungsbildung sei seit der Bundestagswahl klar, sagte Laschet. "Wir liegen auf Platz zwei." In den bilateralen Gesprächen habe die FDP signalisiert, "dass es in sehr, sehr vielen Punkten Übereinstimmung gibt mit der Union".

Klöckner und Altmaier fordern Neuaufstellung

FDP und Grüne hatten am Mittwochmittag verkündet, sie wollen nun zunächst mit der SPD sondieren. Eine Jamaika-Koalition schlossen aber beide Parteien nicht vollends aus. Führende CDU-Politiker forderten indes eine Neuaufstellung der Partei. CDU und CSU seien nun lediglich "Beobachter" bei der Regierungsbildung, schrieb Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei Twitter. "Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen und zeigen, dass wir die Lektion vom 26. September verstanden haben."

CDU-Vizechefin Julia Klöckner sieht ihre Partei nun nach 16 Jahren Regierungsbeteiligung vor einer "Zäsur". "So hart das ist, aber wir müssen diese Situation jetzt als Chance begreifen", sagte sie der "Rheinischen Post". "Es muss eine neue Dynamik in unserer Partei entstehen." Die CDU habe nun die Aufgabe, sich "inhaltlich und personell zu prüfen".

Söder hingegen äußerte sich nach der Entscheidung von Grünen und FDP nicht zu möglichen personellen Folgen innerhalb der Union, sollte es nun tatsächlich in die Opposition gehen. Insbesondere zur politischen Zukunft von Unions-Kanzlerkandidat Laschet sagte er nichts. Zu Dingen, die die Schwesterpartei beträfen, könne er nichts sagen. "Fragen, die die CDU betreffen, muss die CDU diskutieren." Er betonte aber, dass er mit Laschet in den Vorsondierungen gut harmoniert habe. Absprachen zwischen den beiden Parteivorsitzenden hätten sehr gut funktioniert.