"Wie macht man Wahlkampf gegen einen Märtyrer, der noch lebt?", fragte Maybrit Illner am Donnerstagabend. Am besten gar nicht, empfahlen ihre Gäste US-Präsident Joe Biden. Während der sich mit einer Corona-Erkrankung in seinem Privathaus isoliert, lässt sich Herausforderer Donald Trump in Milawaukee bejubeln. "Sind die Tage gezählt von Joe Biden?", frage Illner. "Wir können jetzt schon in Stunden rechnen", meinte der Politikwissenschaftler Peter Neumann vom King’s College London.