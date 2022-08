Olaf Scholz in Prag: Kanzler schwört Europa auf Kampf gegen Putin ein

Europa sei nicht nur "offen für alle europäische Nationen", die seine Werte teilten, so Scholz. Es sei vor allem "die gelebte Absage an Imperialismus und Autokratie". Es ist eine doppelte Botschaft des Kanzlers an Putin: Du hast nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa gegen dich. Und: Du hast dein Land aus dem europäischen Wertekonsens ausgeschlossen.

Dann konkretisiert Scholz, was das seiner Ansicht nach für die EU bedeutet: zum Beispiel eine klare Beitrittsperspektive für die Ukraine, die Republik Moldau, "perspektivisch" auch für Georgien und natürlich auch die sechs Staaten des Westlichen Balkans. Letztere bemühen sich zum Teil schon seit Jahren um eine Aufnahme. Scholz will diesen Prozess beschleunigen: "Ihr EU-Beitritt liegt in unserem Interesse." Wer das 21. Jahrhundert im europäischen Sinn mitprägen wolle, der habe dafür mit einer Europäischen Union "aus 27, 30 oder 36 Staaten" die besten Chancen.

Erweiterung vor Vertiefung

Damit erteilt der Kanzler den jahrelangen Debatten, ob für die EU nicht erst eine "Vertiefung" kommen müsse – also eine noch stärkere interne Vernetzung vor jedem Gedanken an eine weitere Ausdehnung –, eine Absage.

Doch eine Erweiterung kann nur funktionieren, wenn die EU handlungsfähig bleibt. Scholz spricht sich deshalb in Prag für eine Abkehr vom Prinzip der Einstimmigkeit aus. "Dort, wo heute Einstimmigkeit erforderlich ist, wächst aber mit jedem weiteren Mitgliedstaat auch das Risiko, dass ein einzelnes Land mit seinem Veto alle anderen am Vorankommen hindert." Wer anderes glaube, der verleugne die europäische Realität. Geht es nach dem Bundeskanzler, sollen deshalb künftig in der gemeinsamen Außenpolitik, aber auch in anderen Bereichen wie der Steuerpolitik, Mehrheitsentscheidungen gelten. "Schrittweise" soll dieses Prinzip eingeführt werden.

Scholz will keine "Koalition der Willingen"

Von der Vorstellung, mit einigen EU-Ländern "Koalitionen der Willigen" zu gründen, die sich den schwerfälligen Prozessen entzieht und eigene Entscheidungen trifft, hält Scholz nichts. Ein "Europa der zwei Geschwindigkeiten" nannte der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne) das einmal. "Das wäre keine differenzierte Integration", sagt Scholz: "Sondern es wäre ein unübersichtlicher Wildwuchs – und eine Einladung an alle, die gegen ein geeintes geopolitisches Europa wetten und uns gegeneinander ausspielen wollen". Das wolle er nicht.

Eine Aufblähung des Europäischen Parlaments durch eine Erweiterung müsse verhindert werden, so Scholz. Deshalb müsse bei der Sitzverteilung eine neue Regelung gefunden werden. Am Prinzip "Pro Land ein Kommissar oder eine Kommissarin" will er zwar ausdrücklich nicht rütteln. Aber hier sollen Zuständigkeitsbereiche zusammengelegt werden. Wenn bei 36 Mitgliedstaaten jeder einen eigenen Politikbereich zu verantworten hätte, dann würde das zu "kafkaesken Verhältnissen" führen, warnt Scholz in Anspielung auf einen der berühmtesten Söhne Prags, den Schriftsteller Franz Kafka.

Elektroladesäulen für die ganze EU