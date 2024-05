Leiche in Zementfass aus See geborgen

SPD und Grüne kritisieren FDP-Plan Kühnert: "Wäre für Millionen Beschäftigte eine Rentenkürzung"

Der Haushalt 2025 verlangt der Ampel-Koalition einiges ab. Die FDP mit Finanzminister Lindner will Einsparungen etwa bei der Rentenpolitik – Protest kommt vor allem von der Kanzlerpartei SPD.

Politiker von SPD und Grünen haben sich ablehnend zum Fünf-Punkte-Plan ihres liberalen Koalitionspartners mit Plänen zum Bundeshaushalt und zur Rente geäußert. Die Angriffe der FDP wie auch der Union auf die Rente seien "zu einem ermüdenden Ritual geworden", sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dem "Tagesspiegel". Die geltenden Regeln des Rentenrechts abzuschaffen, "wäre für Millionen Beschäftigte eine Rentenkürzung", sagte er. Zuvor hatten bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und SPD-Parteichefin Saskia Esken Einschnitte für Rentnerinnen und Rentner abgelehnt.

Mit dem Fünf-Punkte-Papier, das das FDP-Präsidium nun beschließen will, fordern die Liberalen eine "generationengerechte Haushaltspolitik". Diese müsse die Schuldengrenze des Grundgesetzes einhalten und dürfe junge Menschen bei der Finanzierung der Renten nicht überfordern, heißt es darin. Es braucht aus Sicht der Liberalen daher Reformen der Sozialsysteme sowie die Abschaffung der "Rente mit 63" – dabei geht es um die abschlagsfreie Rente nach einer besonders langen Versicherungszeit.

FDP gegen "Rente mit 63"

In dem Papier, das der "Bild" vorliegt, fordert die FDP zudem bezüglich des Bürgergeldes mehr Spielraum für verschärfte Sanktionen bei Arbeitsverweigerern, bis hin zu einer vollständigen Streichung von Leistungen. Aktuell würde sich Arbeit "finanziell schlicht nicht lohnen", zitiert die Zeitung aus dem Papier.

Und auch die Besteuerung von Überstunden will die FDP dem Bericht zufolge neu regeln: Mehrere Überstunden sowie die Überstundenzuschläge sollen komplett steuerfrei sein, sodass Firmen und Angestellte profitieren. Passiere all das nicht, könne das Sozialsystem zu "bedrohlichen Belastungen" für Wirtschaft und Wohlstand führen, zitiert "Bild". Staaten, die dies nicht berücksichtigt hätten, seien "über kurz oder lang in schwere Krise gestürzt bis hin zur Staatsinsolvenz", so die FDP.

Grünen-Politiker stellt Schuldenbremse infrage

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz kritisierte im "Tagesspiegel" die FDP-Forderung nach Einhaltung der Schuldenbremse 2025. "In Zeiten, in denen unsere Freiheit von einem aggressiven Russland und Extremisten aller Couleur so unter Druck gesetzt wird wie derzeit, muss man Gewissheiten auf den Prüfstand stellen – auch die Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Form", sagte er. Mit Blick auf notwendige Investitionen in die Bundeswehr, Polizei und Cybersicherheit sagte er, es gehe es "um sehr grundsätzliche Fragen für unser Gemeinwesen" und nicht um Investitionen, von denen es schön wäre, sie machen zu können.

Und auch die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, übt deutliche Kritik. Sie will an der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren nicht rütteln. "Ich sehe an dieser Stelle überhaupt keinen Spielraum", sagte Mast angesichts der Kontroversen mit der FDP bei dem Thema am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Hier gehe es zumeist um Menschen, die bereits mit 16 oder 17 ins Berufsleben eingestiegen seien. "Die haben unseren Respekt verdient", betonte Mast. Deshalb werde man die sogenannte "Rente mit 63" beibehalten.

Habeck: "Wir haben eigentlich eine Lösung"

Laut Vize-Kanzler Robert Habeck stehen die Grünen im Streit um das Rentenpaket II "über den Dingen". Das sagte er im "Frühstart" von RTL/ntv am Montag. "Ich wundere mich. Und das Verwundern kommt daher, dass wir eigentlich eine Lösung haben. Wir haben ein Rentenpaket, das haben sich SPD und FDP im Kern ausgedacht." Beide Parteien hätten ihre Wünsche bekommen, so der Grüne Wirtschaftsminister. Unverständnis habe er dafür, dass dieses Rentenpaket jetzt wieder aufgemacht werden soll. Gleichzeitig drängt Habeck auf eine schnelle Eignung: "Der Bundeskanzler, der Finanzminister und ich werden dann auch bald hoffentlich Lösungen präsentieren." Eigentlich sei alles auf dem Weg. "Ich glaube, wir sollten den Streit schnell sein lassen."

Gleichzeitig will Habeck Anreize für Arbeitnehmer schaffen, denn es fehlt überall an Händen und Köpfen. Es mache Sinn, länger zu arbeiten attraktiv zu machen. "Aber das kann man ja beides zusammen kriegen."

Auch Scholz gegen Renteneinschnitte