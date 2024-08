Bundeskanzler Olaf Scholz hat Solingen besucht und der Opfer gedacht. Die Terrormiliz IS veröffentlicht ein Foto, das den Syrer Issa al H. zeigen soll. Alle Informationen im Newsblog.

Bei dem Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen sind am Freitagabend drei Menschen getötet worden. Acht weitere wurden verletzt, fünf von ihnen schwer.

Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog:

Polizei findet offenbar DNA-Spuren von Verdächtigem an Messer

14.40 Uhr: Kriminaltechniker haben die DNA des mutmaßlichen Angreifers von Solingen an der Tatwaffe gefunden. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf ein vertrauliches Polizeipapier. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein 15 Zentimeter langes Messer handeln, das in der Nähe des Tatorts gefunden wurde. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Würde gegen Grundgesetz verstoßen": Bundesregierung weist CDU-Forderung zurück

13.59 Uhr: Die Bundesregierung hält Forderungen nach einem generellen Aufnahmestopp für Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan für nicht verfassungsgemäß. "Das würde gegen das Grundgesetz und mutmaßlich auch gegen EU-Menschenrechtsverordnungen verstoßen", sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Er bezieht sich dabei auf Forderungen von CDU-Chef Friedrich Merz, ohne diesen jedoch ausdrücklich zu erwähnen.

"Regierungen sind nie gut beraten, Verfassungsbruch zu begehen", sagt Hebestreit dazu weiter. Er betont die Bedeutung des individuellen Asylrechts als "eine der zentralen Errungenschaften des deutschen Grundgesetzes". Daran wolle "niemand" ernsthaft herangehen. Auf jeden Fall erkenne er "keine Bestrebungen von denjenigen, die die Regierung tragen, an diesem Grundgesetz-Artikel etwas zu ändern".

Scholz und Merz wollen über Folgen von Solingen sprechen

13.46 Uhr: Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen nehmen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) ihre Gespräche zur Migrationspolitik wieder auf. CDU/CSU-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei sagt in einem phoenix-Interview, Merz habe Scholz am Sonntag erneut eine Zusammenarbeit bei dem Thema angeboten. Noch in dieser Woche sei ein Treffen der beiden geplant. Nach einem Bericht des "Handelsblatts" soll es bereits am Dienstag stattfinden.

München plant schärfere Sicherheitskontrollen auf Wiesn

13.26 Uhr: Die Sicherheitsvorkehrungen für das Oktoberfest in München sollen nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen verstärkt werden. "Aus Anlass der aktuellen Sicherheitslage werden wir die Kontrollen nochmals intensivieren", kündigt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an. An den Einlasspunkten könne es deshalb zu längeren Wartezeiten kommen. Sicherheit gehe nun einmal vor, so Reiter. Die Wiesn gilt als größtes Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Gäste aus aller Welt an. Dieses Jahr soll das Oktoberfest vom 21. September bis zum 6. Oktober dauern.

Am Wochenende hatte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) angekündigt, dass das Sicherheitskonzept noch mal unter die Lupe genommen werden soll. "Solingen wirft uns jetzt nicht völlig aus der Bahn, und es ist nicht so, dass wir das Rad deswegen neu erfinden müssen, weil diese Attentatsszenarien im Sicherheitskonzept schon mitgedacht sind. Aber es wäre fahrlässig, jetzt nicht alles noch mal zu überprüfen", hatte er erklärt.

Handy von Verdächtigem wird untersucht

13.18 Uhr: Drei Tage nach dem Messerattentat in Solingen mit drei Toten dauern die Ermittlungen gegen den Verdächtigen an. Wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagt, wird dabei unter anderem das Handy des Verdächtigen untersucht. Es sei derzeit allerdings noch unklar, ob das "sehr stark beschädigte" Mobiltelefon wieder instand gesetzt werden könne, um es dann auszuwerten, sagt Reul.

Der Tatverdacht gegen den festgenommenen 26-jährigen Syrer erhärte sich derweil weiter, ergänzt Reul. "Ich glaube, wir waren auf der richtigen Spur." Angesichts eines offenbar von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) veröffentlichten mutmaßlichen Bekennervideos des Tatverdächtigen mahnt Reul zur Vorsicht. Die Auswertung des Videos sei "sehr kompliziert".