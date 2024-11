Tod an Bord von Ryanair-Maschine

Von dpa , cc Aktualisiert am 12.11.2024 - 09:10 Uhr Lesedauer: 4 Min.

CDU-Chef Merz und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich (r.) im Gespräch (Archivbild). (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Seit vergangener Woche steht fest, dass die Bundestagswahl vorgezogen wird. Die Terminsuche gestaltet sich aber schwierig. Jetzt gibt es zumindest eine Annäherung.

Mitte Januar, Ende März oder vielleicht doch irgendwann im Februar? Seit Tagen wird darüber diskutiert, wann die vorgezogene Bundestagswahl nach dem Platzen der Ampel-Koalition stattfinden soll. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine SPD hatten ursprünglich den 30. März angepeilt, die Union forderte daraufhin den 19. Januar. Jetzt nähern sich beide Seiten an.

Der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Friedrich Merz, brachte am Montag in der Sitzung des Fraktionsvorstands seiner Partei neue Optionen ins Gespräch. Demnach kämen für den Oppositionsführer auch der 16. oder 23. Februar infrage. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Teilnehmer an der Sitzung berichtet, soll Merz dort auch gesagt haben, dass der zuvor von ihm heftig umworbene Termin im Januar wohl doch etwas ambitioniert gewesen sei.

Auf Seiten der SPD ist man inzwischen wohl beim 9. März als bevorzugtem Termin für die Neuwahlen gelandet. Offenbar scheint es sich nun zwischen diesen drei Terminen zu entscheiden. Wie die Zeitung "Welt" berichtet, sollen Merz und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in den vergangenen Tagen intensiv in den Austausch getreten sein, um sich hinter den Kulissen auf einen Termin zu einigen.

Am Dienstag tagen die Bundestagsfraktionen, am Mittwoch gibt Scholz (SPD) eine Regierungserklärung zur aktuellen innenpolitischen Lage ab, auf die CDU-Chef Merz und CSU-Chef Markus Söder antworten. Bis dann sollte es eigentlich Klarheit geben.

Was will Scholz?

Sein ursprünglicher Plan war: Vertrauensfrage im Bundestag am 15. Januar und Neuwahl Ende März. Der 30. März wäre da der günstigste Termin, weil dann in keinem Bundesland Ferien sind - ein wichtiges Kriterium bei der Festlegung von Wahlterminen. Scholz will gleichzeitig eine Vereinbarung mit der Union treffen, welche Projekte man bis zum Wahltermin noch im Bundestag beschließen kann.

Was will die Union?

Der Union ist das zu spät. Sie hat Scholz zunächst aufgefordert, die Vertrauensfrage schon in dieser Woche zu stellen und dann am 19. Januar zu wählen. Das ist neben dem 30. März der einzige Sonntag im ersten Quartal 2025, an dem es keine Ferien gibt. Inzwischen ist Merz aber offensichtlich zu dem Schluss gekommen, dass die organisatorischen Vorbereitungen bis dann nicht zu bewältigen sind. Deswegen schlägt er jetzt die beiden Termine im Februar vor.

Worum geht es bei den organisatorischen Hürden?

Es müssen Wahlausschüsse auf Kreis- und Landesebene berufen, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer geworben und geschult, Wahlräume gefunden und ausgestattet werden. An über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler werden Wahlbenachrichtigungen verschickt. Hinzu kommen der Versand der Briefwahlunterlagen und die Einrichtung von Briefwahlbezirken. 25.000 waren es 2021.

Die Bundeswahlleiterin warnte schon Ende vergangener Woche in einem Brief davor, dass bei einem zu frühen Termin die ordnungsgemäße Vorbereitung der Wahl kaum möglich ist. Der Bundestag muss innerhalb von 21 Tagen nach einer verlorenen Vertrauensfrage aufgelöst werden. Einen genauen Termin, wann die Wahl aus ihrer Sicht frühestens stattfinden kann, nannte die Bundeswahlleiterin aber nicht. Trotzdem spielt die Argumentation eher der SPD in die Hände.

Wen hat die Union auf ihrer Seite?

Die Wähler wünschten sich wie die Union einen möglichst frühen Termin. Nach dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend wollen 65 Prozent der Deutschen eine Neuwahl "zum frühesten Zeitpunkt". Nur 33 Prozent sind für einen Termin im März.

Warum würde dieser Termin der SPD gut passen?

Am 2. März wird in Hamburg gewählt, der Heimatstadt von Scholz. Die SPD geht davon aus, dass sie dort mit ihrem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher wieder stärkste Kraft wird und könnte den Schwung mit in die Bundestagswahl nehmen. Die SPD argumentiert zwar mit organisatorischen Gründen für einen späteren Wahltermin.