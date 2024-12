FDP zu Fairnessabkommen für Wahlkampf bereit

Aktualisiert am 19.12.2024 - 13:32 Uhr

Generalsekretär Buschmann appelliert an Union und SPD, sich zu einem Fairnessabkommen für den Wahlkampf einigungsbereit zu zeigen. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

FDP-Generalsekretär Marco Buschmann hat die Idee eines Fairnessabkommens für den Wahlkampf grundsätzlich unterstützt. "Als Freie Demokraten haben wir großes Interesse an einem sauberen Wahlkampf", sagte der designierte Generalsekretär Marco Buschmann der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig appellierte er an Union und SPD, in den Gesprächen darüber Einigungsbereitschaft zu zeigen.