Was ist das "Königreich Deutschland"?

Welches System steckt dahinter?

Wer ist Peter Fitzek?

Der in Halle in Sachsen-Anhalt geborene Peter Fitzek gründete 2012 in Wittenberg das "Königreich Deutschland" und leitete es als sogenannter "Oberster Souverän". Laut Bundesanwaltschaft verfügte er als solcher "über die Kontrolle und Entscheidungsgewalt in allen wesentlichen Bereichen". So habe er etwa die ideologische Ausrichtung bestimmt und eigene "Gesetze" erlassen.