Begegnung mit AfD – Union auf Distanz zu CDU-Politikerin

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig hat an einer Veranstaltung einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. (Archivbild) (Quelle: Christoph Soeder/dpa/dpa-bilder)

Beim Festival einer rechten Denkfabrik in Ungarn trifft die CDU-Politikerin Saskia Ludwig auf AfD-Chefin Alice Weidel – nun geht die Unionsfraktion im Bundestag auf Distanz zu ihrer Abgeordneten. "Frau Ludwig hat an der Veranstaltung nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung teilgenommen", sagte eine Sprecherin auf Anfrage. "Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gilt und schließt jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. An diesen ist jedes CDU-Mitglied gebunden." Zuvor berichtete der "Tagesspiegel" darüber.

Die Brandenburger CDU-Politikerin nahm Anfang August am Festival des Mathias-Corvinus-Collegiums (MCC) in Esztergom nahe Budapest in Ungarn teil. Ein Sprecher von Ludwig bestätigte der Deutschen Presse-Agentur ihre Teilnahme. Ludwig war laut MCC-Internetseite beim Podium "Eine neue Regierung in unsicheren weltpolitischen Gewässern" am 1. August dabei. Auf ungeprüften Fotos, die im Netz kursieren, sind Ludwig und Weidel beim Festival zu sehen.